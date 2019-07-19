2019-07-19T11:37:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге экстренно сел лайнер, следовавший по рейсу Самара – Сургут

Пассажиры ожидают вылет в аэропорту
Маргарита МАХОНИНА
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С пассажирами работают представители авиакомпанииС пассажирами работают представители авиакомпанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании Utair. В пресс-службе «Кольцово» рассказали, что самолет следовал по рейсу UT-414 СамараСургут. Однако обстоятельства посадки комментировать отказались.

В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский лайнер, следовавший по рейсу Самара - Сургут.Видео: СК РФ! другой источник

– Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга в 2:48, – добавили там. – С пассажирами работают представители авиакомпании.

Пока пассажиры ждут рейс в «Кольцово». По данным аэропорта в Сургуте, лайнер должен прилететь в конечную точку маршрута в 13:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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