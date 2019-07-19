В Екатеринбурге экстренно сел лайнер, следовавший по рейсу Самара – Сургут
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании Utair. В пресс-службе «Кольцово» рассказали, что самолет следовал по рейсу UT-414 Самара – Сургут. Однако обстоятельства посадки комментировать отказались.
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский лайнер, следовавший по рейсу Самара - Сургут.Видео: СК РФ! другой источник
– Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга в 2:48, – добавили там. – С пассажирами работают представители авиакомпании.
Пока пассажиры ждут рейс в «Кольцово». По данным аэропорта в Сургуте, лайнер должен прилететь в конечную точку маршрута в 13:00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU