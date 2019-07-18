2019-07-18T16:09:48+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали наградили победителей конкурса по озеленению завода

Всем призерам вручены памятные дипломы и денежные призы
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Конкурс по озеленению и благоустройству. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиКонкурс по озеленению и благоустройству. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство и озеленение заводской территории, посвященного 140-летию уральского писателя Павла Бажова.

Участниками конкурса стали коллективы цеха холодной прокатки (ЦХП), энергетического управления, транспортного цеха, центральной заводской лаборатории и другие.

Сразу несколько клумб конкурсанты оформили в цветовой гамме уральских самоцветов и декорировали их ростовыми фигурами. Зеленые уголки завода украсили персонажи из сказов: Хозяйка Медной горы, Иван-мастер, Серебряное копытце и т.д. Жюри в составе руководителей ВИЗ-Стали оценило творческий подход заводчан к оформлению клумб, гармонию цветовых сочетаний, разнообразие ассортимента растений, выразительность композиций.

Лидерами конкурса, который проходит на заводе в пятый раз, стали коллективы термического участка №2 ЦХП, участка водоочистки энергетического управления, отдела технического контроля ЦХП. Поощрительные призы получили работники участка подъемно-транспортного оборудования ЦХП, железнодорожного участка транспортного цеха, участка по производству газа энергетического управления.

Всем призерам вручены памятные дипломы и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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