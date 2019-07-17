Экс-полпред Игорь Холманских: Когда возникают острые вопросы, надо выходить на улицы и отстаивать свою точку зрения

«Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция (или как она сейчас называется — полиция) не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность...», - эти слова на прямой линии с Владимиром Путиным 8 лет назад запустили в стратосферу политическую карьеру начальника сборочного цеха № 130 «УралВагонЗавода» Игоря Холманских. Дальше было назначение на пост полпреда в Уральском федеральном округе, включение в состав Совета Безопасности РФ, движение «В защиту человека труда» и даже одноименный кинофестиваль. Но 26 июня 2018 года (за трое суток до дня рождения) политик неожиданно ушел в отставку...

За последний год о Холманских практически ничего не было слышно. Лишь то, что он назначен председателем совета директоров УВЗ и перебрался в Москву. Чтобы узнать, куда Игорь Рюрикович пропал из информационного поля, журналист «Комсомолки» отправился к нему на новое место работы. Тем боле, и отличный повод подвернулся - 29 июня Холманских исполнилось 50 лет.

«Я — ПОТОМСТВЕННЫЙ ТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

- Игорь Рюрикович,как вы стали председателем совета директоров«Уралвагонзавода»?

- Это было очень логичное предложение. Ну, а я со своей стороны посчитал его интересным и своевременным. Я потомственный, профессиональный танкостроитель. У меня родители танки строили, я этому обучался в институте, больше 18 лет работал на этом производстве. Плюс шесть лет работы в администрации президента…

- Сейчас на новом посту нет ли у вас рычагов, чтобы вернуть в Нижний Тагил выставку Russian Arms Expo?

- Поймите, RAE была выставкой Министерства промышленности и Минобороны. Решение о переносе в Москву было принято на правительственном уровне. И его надо исполнять. Мне жаль, что выставка оказалась в столице. Но взять и попробовать вернуть RAE обратно... Я на себя таких обязательств не возьму. Хотя для Нижнего Тагила и в целом для Свердловской области — это большая потеря.

МНогие годы выставка вооружений RAE была визитной краточкой Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Давайте вернемся в декабрь 2011 года. Почему вы тогда решили выступить на прямой линии с Владимиром Путиным? Это была ваша инициатива? Или руководство сказало: «Игорь, надо!»?

- Полностью мое решение. История с протестами на Болотной во мне задела некую струну. Мы только начали нормально работать, жить, развиваться. А тут появились недовольные. Работать надо, а не на митинги выходить!

- Спустя годы, не считаете, что фраза про «мужиков на танках в Москву» была слишком резкой?

Холманских на прямой линии с Путиным.

- Про танки я ничего не говорил. Там была фраза, что с мужиками готовы приехать. Коль это говорит начальник танкового цеха, все сразу складывают, на чем он должен приехать. На танках! Но мы в итоге приехали на поезде — на митинг 23 февраля 2012 года в «Лужниках». Без всяких танков.

"История с протестами на Болотной во мне задела некую струну. Мы только начали нормально работать, жить, развиваться. А тут появились недовольные. Работать надо, а не на митинги выходить!"Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Ну а про тональность что скажете?

- Да нет, все было абсолютно правильно сказано. Другое дело, что иногда досказывают и додумывают то, чего на самом деле не было.

- Вы говорите «работать надо, а не митинговать». То есть, по вашему мнению, люди не должны были протестовать и против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге?

- Я больше года не был в Екатеринбурге. Но могу сказать, что история с выходом на митинги в сквере некрасивая.

- Некрасивая — потому что люди вышли на несанкционированный митинг? Или потому что местные власти своим бездействием довели людей до акций протеста?

- Я об органах власти, которые допустили подобное. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять, почему, как и зачем. Протесты в Екатеринбурге, возможно, произошли из-за дефицита диалога. Может быть, власти просто не придали большого значения этому событию. Хотя должны были хорошо чувствовать, где можно продвигать какую-то идею, а где лучше прислушаться к людям, посоветоваться.

В мае Екатеринбург разделился на два лагеря из-за сквера, в котором собирались построить храмФото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть митинг митингу рознь? И вы не ставите знак равенства между акцией на Болотной и в сквере Екатеринбурга?

- Конечно, люди имеют право собираться. Меня сама тема митингов Болотной не устраивала. Когда возникают острые вопросы, надо выходить и отстаивать свою точку зрения.

«ПУТИН МЕНЯ ПОДВЕЗ НА САМОЛЕТЕ ДО ТАГИЛА»

- Еще немного о 2011-2012 годах. Вот проходит прямая линия. И как быстро после этого изменилась ваша жизнь? Как скоро вам позвонили из администрации президента?

- Из администрации президента мне никто не звонил. Предложить стать полпредом президента может только сам президент. Мне предложил Владимир Владимирович.

- Вас вызвали в Москву?

- 7 мая я был на инаугурации президента в Москве. А 10 мая у Путина была первая рабочая поездка в качестве главы государства в Нижний Тагил. И он меня подвез на самолете. Мы с ним разговаривали, пока летели. Минут 15-20 поговорили. Я ему задал ряд вопросов. Он мне сказал: «Не на все вопросы есть ответы, на остальные вопросы я тебе попозже отвечу». Скоро меня вновь пригласили в Москву. И тогда Владимир Владимирович уже сказал: «Иди работай». Я ответил: «Отлично», и пошел работать.

Удостоверение полпреда Холманских сдал 26 июня 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы с радостью приняли предложение?

- Не скажу, что испытал великую радость. Возможно, ее испытал бы тот, кто стремился к власти, какое-то время потратил на это. Я к власти не стремился и не просился туда. Я просто не ожидал таких предложений. Я понимал, что это работа ответственная. Но сперва не представлял, в чем она детально заключается.

- Это ведь была довольно голливудская история. Человек с завода попадает в высшую власть. Как вы адаптировались? Как в подковерные игры вникали?

- Я подковерными играми никогда не увлекался. Они мне не были интересны. В первую очередь надо было ознакомиться с большим количеством нормативно-правовой литературы. Я получал техническое образование, а не юридическое. Некоторые пробелы в знаниях были по объективным причинам. Надо было читать, изучать, смотреть, систематизировать указы и поручения, которые находились на контроле полпреда. В мае 2012 года их было 123. К июню 2018 года поручений стало уже 452.

- Это к тем 123 поручениям добавилось еще 329?

- Нет, конечно. В месяц снималось 5-7, добавлялось 10-12. Я не говорю о том, как мы хорошо или не хорошо работали. Я говорю про нагрузку, которая ложится на аппарат полномочного представителя. Людей там немного. А нагрузка за эти шесть лет почти в четыре раза увеличилась.

"7 мая я был на инаугурации президента в Москве. А 10 мая у Путина была первая рабочая поездка в качестве главы государства в Нижний Тагил. И он меня подвез на самолете"Фото: kremlin.ru

- Есть стереотип, что на заводах люди разговаривают матом. Вы в первое время в полпредстве позволяли себе крепкие выражения?

- Все зависит от человека. Можно и на заводе нормально людям информацию донести, без добавления определенных выражений. В русском языке вполне хватает слов. Для меня общение с людьми без связок слов в предложениях — это норма. И коллеги со мной точно так же общались.

Кадр с красной дорожки кинофестиваля "Человек труда", который курировал Игорь РюриковичФото: Алексей БУЛАТОВ

ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ

- На Урале во всю гремит политический скандал. Помощника полпреда Николая Цуканова — Александра Воробьева — обвиняют в госизмене в пользу Польши...

- Мне сложно комментировать. Я ни разу не видел Воробьева.

- Это служба безопасности недоглядела?

- Я конспирологические выводы делать не хочу. Не только при мне, но и до меня такого не было. Надеюсь, и дальше не повторится. Есть компетентные органы. Они разберутся.

- Стоит ли Николаю Цуканову после такой дискредитации уйти в отставку?

- Ничего сказать не могу. Считаю это некорректным. Есть люди, которые за это отвечают. Легко со стороны давать советы, комментировать. Я был против этого всегда. Сегодня за эти вопросы отвечают другие люди, не я. У меня своя задача — чтобы родное предприятие работало эффективно.

"Я подковерными играми никогда не занимался", - уверяет ХолманскихФото: Алексей БУЛАТОВ

- Продолжаете ли вы общаться с кем-то из уральским политиков? Носов? Паслер? Ройзман?

- У меня и с Паслером, и с Носовым всегда были рабочие взаимоотношения. За рамки не выходили. И по работе мы теперь не пересекаемся.

- А по политической деятельности не скучаете? Есть планы вернуться в большую политику?

- Не скучаю. Я к ней не как к забаве относился, а как к работе. Сейчас работа изменилась. Скучать – не скучать… Сейчас другая работа с другими вопросами. Позволю себе считать, что за шесть лет мы неплохо поработали. Я имею в виду в том числе и движение «В защиту человека труда».

- Кстати, к вопросу о рабочих профессиях. ВНИИ труда опубликовал исследование «Самые востребованные профессии в России за 2018 – начало 2019 года». На первых местах повара и кассиры. Можно ли сделать вывод, что движение «В защиту человека труда» не справилось со своей задачей?

- Различные опросы проводятся по различным методикам. У нас сейчас самая востребованная специальность, если включить телевизор, грузчик в аэропорту «Шереметьево». Когда ВНИИ труда проводили замер, на тот момент востребованными были повара и кассиры. Потом и сталеваров вспомнят, и всех остальных.

- Группа «Каста» в новой песне поет: «Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех?». Как считаете, о чем нужно говорить с подростками — о сексе или о цехе?

- Не слушал я эту группу. У меня старшим детям много лет: с ними и про то, и про другое уже поздно говорить. А с младшей, думаю, про цех я поговорю, а про второе мама.

Каста & BrainStorm Про секс (Official Video).

ТАГИИИИИИИИЛ!

- Мы с вами оба из Нижнего Тагила. В 2012 было очень приятно, когда Тагил гремел на всю страну. За внимание президента к городу его даже прозвали «Путинградом». А сейчас Тагил пропал из федеральной повестки. Если перефразировать Дональда Трампа, как нам сделать Тагил великим снова?

- Трамп предполагал, что по каким-то причинам Америка перестала быть великой. А Тагил ни в какую яму не проваливался. Почему город ушел из повестки? Возможно, СМИ не дорабатывают. И совместно с ними органы региональной власти, муниципальные. Нужна совместная работа, позитивные темы. Мы в свое время так и делали - генерировали информповоды. Это работа не одного человека, а большой команды. Тут можно провести аналогию с заводом: на производств не только важно выполнить план, но и отчитаться, что он выполнен.

Увы, большинство россиян до сих пор считают, что тагильчане выглядят, как герои "Нашей Раши"Фото: телеканала ТНТ

- А вы когда были в Нижнем Тагиле?

- К сожалению, давненько. В конце февраля – начале марта. Надо было находиться в Москве, не получалось вырваться.

- Вы отдыхать ездите или по работе?

- Отдыхать – это в другие места. А там по работе.

- Вы не хотели бы стать меценатом в Нижнем Тагиле? Помогали бы финансировать те объекты, на которые не хватает местных бюджетов.

- Меценатом? Предполагаете, у меня есть некие накопления? Я работал на государственной службе. И мои доходы годовые были видны. Меценаты несколько другую степень доходов имеют. Я не владелец акций или бизнесов, у меня этого никогда не было.

Долгое время Нижний Тагил называли в народе "Путинградом"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем вы занимаетесь в Москве? Насколько у вас плотный график?

- Выходные дни стараюсь посвящать младшей дочке. Везде побывали с ней: на ВДНХ, в театре кукол. Она спортивными танцами занимается, на соревнованиях выступает.

- По столице на метро передвигаетесь или на машине?

- В выходные вполне комфортно на метро. Мне его хватает.

- 29 июня вам исполнилось 50 лет. Как отметили?

- У моей мамы скоро тоже юбилей – 80 лет. Поэтому мы решили всей семьей собраться в Нижнем Тагиле и отпраздновать сразу два дня рождения.

Игорь Холманских три года назад отмечал день рождения в редакции "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И последний вопрос: оказавшись перед Путиным в следующий раз, что вы ему скажете?

- Отчитаюсь о проделанной работе. Только он даст оценку, плохо или хорошо работаешь.

- Вы продолжаете общаться?

- Сейчас такой необходимости не возникало. Мы должны понимать, президент достаточно загружен. Если возникнет необходимость, то встретимся.