В Екатеринбурге экстренно эвакуируют корпуса УрФУ

В эти минуты в Екатеринбурге происходит эвакуация всех зданий УрФУ, а также общежитий вуза. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе федерального университета, такое решение было принято из соображений безопасности.

Корпус на Ленина,51 также эвакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы получили анонимное сообщение о заложенной бомбе. В нем не указано, где именно она заложена. Поэтому мы приняли решение эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития, — сообщили в пресс-службе УрФУ.