2019-07-16T12:21:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экстренно эвакуируют корпуса УрФУ

В вуз поступило сообщение о минировании
Олег Галимов
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Из главного корпуса вышли студенты и приемная комиссияИз главного корпуса вышли студенты и приемная комиссияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти минуты в Екатеринбурге происходит эвакуация всех зданий УрФУ, а также общежитий вуза. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе федерального университета, такое решение было принято из соображений безопасности.

Корпус на Ленина,51 также эвакуировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпус на Ленина,51 также эвакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы получили анонимное сообщение о заложенной бомбе. В нем не указано, где именно она заложена. Поэтому мы приняли решение эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития, — сообщили в пресс-службе УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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