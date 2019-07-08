Делегация министерства торговли Турции посетила ВИЗ-Сталь

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) посетила делегация министерства торговли Турецкой республики во главе с заместителем министра госпожой Гонджа Йылмаз Батур. С российской стороны делегацию сопровождали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский и другие официальные лица.

В ходе визита стороны обменялись мнениями о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и развитии промышленной кооперации. Открывая деловую часть встречи, представители Группы НЛМК отметили, что в условиях нестабильности и усиления протекционизма на глобальном рынке важно развивать российско-турецкие взаимоотношения в духе сотрудничества и снятия взаимных ограничений.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о подписании преференциального торгового соглашения между Турцией и Россией, которое позволит либерализовать торговлю между нашими странами и будет способствовать росту взаимного товарооборота.

Турция является одним из ключевых партнеров России и занимает третье место среди внешних рынков после ЕС и Китая. По итогам 2018 года общий товарооборот вырос на 17% и составил более $25 млрд.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Эффективность российско-турецкого партнерства гостям продемонстрировали во время экскурсии в цех холодной прокатки ВИЗ-Стали. Их познакомили с производством трансформаторного проката – одного из самых сложных видов металлопродукции. Турция является стратегическим рынком для высокотехнологичной продукции Группы НЛМК. В 2018 году объемы поставок трансформаторного проката энергомашиностроительным компаниям региона выросли в полтора раза и составили около 23 тысяч тонн.