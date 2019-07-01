2019-07-01T12:05:25+03:00
Авто

Дождались: в Екатеринбурге для автомобилистов открыли Макаровский мост

Смотрим кадры с запуска движения по улице Челюскинцев
Олег Галимов
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к 1 сентября строители смонтируют систему освещения и уложат пешеходный тротуарк 1 сентября строители смонтируют систему освещения и уложат пешеходный тротуарФото: Галина Соловьева
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Спустя месяц в Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту. До полноценной работы магистрали еще далеко, на данный момент отремонтирована лишь одна из полос движения, по которой в два ряда. Машины будут ездить как в центр, так и в сторону железнодорожного вокзала.

Первый этап реконструкции планируется завершить к 1 ноября. Тогда будет открыто для движения автомобилей по две полосы в каждом направлении. Фото: Галина Соловьева

Первый этап реконструкции планируется завершить к 1 ноября. Тогда будет открыто для движения автомобилей по две полосы в каждом направлении.Фото: Галина Соловьева

Надеемся, что теперь обстановка на дорогах города в час пик будет проще.

Ездить по реконструируемой части моста, как это было раньше, нельзя Фото: Галина Соловьева

Ездить по реконструируемой части моста, как это было раньше, нельзяФото: Галина Соловьева

- До 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей, но только в одну сторону – от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. Линия в обратном направлении появится только после завершения второго этапа реконструкции, - сообщили в мэрии.

Сегодня передвигаться на машине по центру города станет проще Фото: Галина Соловьева

Сегодня передвигаться на машине по центру города станет прощеФото: Галина Соловьева

Также к 1 сентября строители смонтируют систему освещения и уложат пешеходный тротуар, который будет располагаться над коммуникационным тоннелем. А до того времени пешеходы смогут передвигаться по тротуару старой части моста.

Для работ по реконструкции моста пришлось понизить уровень воды в Городском пруду Фото: Галина Соловьева

Для работ по реконструкции моста пришлось понизить уровень воды в Городском прудуФото: Галина Соловьева

Первый этап реконструкции планируется завершить к 1 ноября. Тогда будет открыто для движения автомобилей по две полосы в каждом направлении.

Надеемся, что свежий асфальт продержится хотя бы до зимы Фото: Галина Соловьева

Надеемся, что свежий асфальт продержится хотя бы до зимыФото: Галина Соловьева

Многие надеялись, что мост откроют с утра, но движение запустили лишь в 13:00 Фото: Галина Соловьева

Многие надеялись, что мост откроют с утра, но движение запустили лишь в 13:00Фото: Галина Соловьева

Еще вчера по мосту можно было свободно гулять Фото: Галина Соловьева

Еще вчера по мосту можно было свободно гулятьФото: Галина Соловьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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