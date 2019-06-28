2019-06-28T13:35:39+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь обновила оборудование очистных сооружений

На капитальный ремонт фильтровального оборудования ВИЗ-Сталь направила около 14 миллионов рублей
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) запустила в эксплуатацию после капитального ремонта один из четырех фильтр-прессов на блоке очистных сооружений – ключевом объекте системы замкнутого оборотного водоснабжения предприятия.

Фильтр-пресс предназначен для обезвоживания осадка, который образуется в процессе очистки сточных вод с агрегатов цеха холодной прокатки. Очищенная вода повторно используется в замкнутом оборотном водоснабжении предприятия.

Капитальный ремонт оборудования предусматривал замену 15 фильтрующих плит для очистки воды, отладку электропривода, поршневых механизмов и маслонасосной станции. Обновление комплектующих фильтр-пресса позволит на 25% снизить риски незапланированных простоев очистных сооружений, повысить эффективность очистки магнийсодержащих стоков и стабильность работы агрегатов цеха холодной прокатки.

На капитальный ремонт фильтровального оборудования ВИЗ-Сталь направила около 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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