Волонтеры ВИЗ-Стали призвали заводчан отказаться от пластиковых пакетов

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) провели на производственной площадке экологическую акцию для привлечения внимания к проблеме негативного влияния пластиковых пакетов на окружающую среду.

Заводчанам рассказали о вреде пластиковой упаковки, утилизация которой наносит значительный ущерб окружающей среде: при сжигании выделяется большое количество углекислого газа, а естественное разложение занимает около 400 лет.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Если учесть, что в среднем каждый человек расходует около 500 пакетов в год, использование многоразовой текстильной упаковки многократно снизит наносимый вред планете. Чтобы работники ВИЗ-Стали внесли вклад в защиту природы, они получили экосумки с «зеленой» корпоративной символикой и памятки с действующими на предприятии ключевыми правилами охраны окружающей среды.

Металлургам напомнили о необходимости бережно использовать природные ресурсы, размещать отходы в специально отведенных местах, эксплуатировать оборудование только с включенными и исправными очистными установками, держать в чистоте рабочее место и др.