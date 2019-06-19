2019-06-19T14:27:40+03:00
Общество

Семья медведей на уральской трассе мешала движению машин

Прогулку косолапых по проезжей части записал на видео один из автомобилистов
Данил СВЕЧКОВ
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Средь бела дня медведи вышли на трассу. Фото: кадр с записи опубликованной в группе "Подслушано Североуральск 18+", vk.comСредь бела дня медведи вышли на трассу. Фото: кадр с записи опубликованной в группе "Подслушано Североуральск 18+", vk.com
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На трассе Ивдель - Североуральск теперь надо ездить осторожнее, говорят автомобилисты. Причиной тому - лесная фауна, которая повадилась выходить прямо на проезжую часть. Так под колеса проезжающего мимо автомобиля едва не попало целое медвежье семейство. Мама-медведь и два ее ребенка-медвежонка. Событие это было запечатлено на камеру видеорегистратора.

Медведи ходят по трассе Ивдель-Североуральск.Видео: группа ВКонакте "Подслушано Североуральск 18+"

"Только не убили бы их, они такие милые, Нормально мишки на прогулку вышли", - стали умиляться пользователи группы "Подслушано Североуральск" в комментариях под видео.

Между тем ходить по тем окрестностям пешком теперь тоже небезопасно, так как медведь это все-таки хищник и бегает он быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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