Семья медведей на уральской трассе мешала движению машин

На трассе Ивдель - Североуральск теперь надо ездить осторожнее, говорят автомобилисты. Причиной тому - лесная фауна, которая повадилась выходить прямо на проезжую часть. Так под колеса проезжающего мимо автомобиля едва не попало целое медвежье семейство. Мама-медведь и два ее ребенка-медвежонка. Событие это было запечатлено на камеру видеорегистратора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/715466" frameborder="0"></iframe> Медведи ходят по трассе Ивдель-Североуральск.Видео: группа ВКонакте "Подслушано Североуральск 18+"

"Только не убили бы их, они такие милые, Нормально мишки на прогулку вышли", - стали умиляться пользователи группы "Подслушано Североуральск" в комментариях под видео.

Между тем ходить по тем окрестностям пешком теперь тоже небезопасно, так как медведь это все-таки хищник и бегает он быстро.