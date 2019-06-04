В Екатеринбурге малышам рассказали, как не упасть в открытый люк

В Екатеринбурге в День защиты детей на площадке за зданием океанариума вырос настоящий город – Энергоград. Построили его наши ведущие энергетики - группа компаний «Т Плюс». Жители необычного города Теплослав, Светлячок и Теплячок с удовольствием принимали 1 июня гостей. Сказочные персонажи решили напомнить ребятам, как правильно обращаться с теплом. И для этого устроили для малышей праздник под названием «Безопасность тепла».

А КАК ВЫГЛЯДИТ ПАР?

Все утро Светлячок, Теплячок и Теплослав развлекали детвору веселыми и полезными играми.

– Ребята, нельзя бегать и прыгать по люкам? – спрашивает у гостей Теплячок.

- Знаем! – хором отвечают ребята.

- Тогда давайте топать, если знаем, - подбадривает в ответ Теплячок. И в эту же минуту дети, что есть мочи, начинают топать. – А похлопайте в ладоши, если помните, что нельзя подходить к лужам, от которых идет пар, ведь можно получить ожог. Помашите правой рукой, если электроприборы нельзя трогать мокрыми руками! А теперь левой – если помните: когда они загораются, надо звать взрослых или пожарных!

Ошибиться и проиграть невозможно: игра направлена на то, чтобы ребенок запомнил озвученную информацию. А игр в Энергограде во время праздника было много: малыши с помощью длинных черенков спасали из люков неумех-колобков, проходили маршрут в напольной игре: бросали кубик и передвигались по «доске».

– А попробуй-ка изобразить пар, – игриво предлагает маленькой девочке Светлячок и тут же поворачивается к мальчику, – а ты – открытый люк!

Дети долго думают. А потом девочка как зашипит. Мальчик тоже быстро сообразил и сделал большой круг руками.

Помогают детворе и родители. Например, на одной из площадок нужно было построить башню из кубиков - и тут уже без пап не обойтись. Они ставили кубики выше и выше, пока разноцветная башня не рухнула, под звонкий детский хохот.

Соревновались ребята и в рисовании предупреждающих знаков. Для этого им пришлось объединится в команду, ведь рисовали они двухметровыми карандашами! Командовали процессом – мамы и бабушки.

Гостей развлекали Светлячок, Теплячок, Теплослав. Фото: "Т-Плюс"

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

В это время ведущие праздника проводили танцевальные конкурсы на главной площадке. За участие в каждом соревновании малыши получали жетончики вне зависимости от результата. Их можно было обменять на призы – мыльные пузыри, браслет или вертушку. Также ребятам раздавали шарфики и воздушные шарики на палочках.

– От имени администрации Чкаловского района рада поздравить вас с Днем защиты детей. Посмотрите на них – они счастливые и энергичные, – обратилась к гостям руководитель молодежного направления Анжела Мельникова. – Я хочу пожелать ребятам, всегда слушаться родителей, ведь они ваши самые верные друзья. А вам, взрослые, желаю любить детей не за что-то, а просто так. Пусть они достигнут вершин, к которым именно вы сможете их направить.

Только детей на мероприятие пришло около 500 человек, со взрослыми – порядка тысячи. Да и как тут было пройти мимо, ведь на праздник звали настоящие великаны, а точнее артисты на ходулях.

– Правила безопасности порой не знают даже взрослые люди. Так что мы проводим такие мероприятия постоянно, уже более семи лет в рамках специального проекта – «Безопасность тепла», – рассказывает пресс-секретарь Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко. – Мы работаем со школьниками и студентами – выходим с лекциями в учебные заведения. Но так, как в них аудитория не может превышать 20-30 человек, стараемся выходить на массовый уровень. Например, проводим квесты, субботники, и даже энерго-елки в новогодние праздники!