2019-06-03T18:03:20+03:00
Происшествия

Врачам уральского роддома, где в муках умерла молодая мать, объявили выговор

Кроме этого уголовное дело передали областным следователям СКР
Олег Галимов
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Алисе было всего 22 года. Фото: соцсетиАлисе было всего 22 года. Фото: соцсети
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Свердловский минздрав объявил выговор врачам роддома в Нижних Сергах, где в конце зимы погибла 22-летняя Алиса Тепикина. Ранее в ведомстве уже признали, что молодой маме оказали помощь «с недостатками». Девушка скончалась после того, как отправилась на осмотр за наделю до планируемой даты родов, но внезапно врачи изменили решение.

Ответ из областного минздрава. Фото: предоставлено семьей погибшей

Ответ из областного минздрава. Фото: предоставлено семьей погибшей

После операции Алисе показали новорожденную дочку, но после этого случился вывороток матки. По словам родителей девушки, роды принимала неопытная акушерка, которая буквально вырвала Алисе плаценту и все половые органы.

- Надеюсь, нам удастся доказать их вину и они не уйдут от реального наказания, - рассказала «КП» мама погибшей Алисы Светлана Малюкова. - Выговор к этому не относится.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции предусматривают наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Алиса вышла замуж в конце лета 2018 года. Фото: соцсети

Алиса вышла замуж в конце лета 2018 года. Фото: соцсети

Изначально расследованием занимались местные силовики, но позже делу присвоили особый статус важности.

- Данное уголовное дело ввиду большого объема следственных действий, фактической и правовой сложности передано в первый отдел по особо важным делам СКР по Свердловской области, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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