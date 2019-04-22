Свердловский минздрав заявил, что погибшей в муках роженице «оказали помощь с недостатками»

Министерство здравоохранения Свердловской области завершило внутреннюю проверку после трагедии в ЦРБ Нижних Серег, где в конце февраля при родах скончалась 22-летняя Алиса Тепикина.

Официальный ответ свердловского минздрава. Фото: предоставлено Светланой Малюковой

- В результате проведенной проверки по случаю оказания медицинской помощи Тепикиной А.Д были выявлены недостатки оказания медицинской помощи в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», - говорится в ответе минздрава.

Девушка пошла к врачам, чтобы снять швы, но те приняли решение вызывать роды. Утром следующего дня роженица была уже мертва. Родители Алисы сразу же обвинили в смерти дочери неопытную акушерку и главврача больницы.

По их словам, у Алисы не произошло отделение плаценты, и принимающая роды девушка буквально вырвала половые органы.

Прошлым летом Алисы вышла замуж. Фото: соцсети

- В 08:10 утра у нее была первая остановка сердца, - рассказала «КП» мать умершей Светлана Малюкова. – Надеюсь, что нам удастся доказать их вину.

Сейчас следователи СКР расследуют уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Силовики намерены допросить врачей и родственников умершей, провести анализ медицинской документации, чтобы установить точную причину смерти женщины и насколько качественно и ей была оказана медицинская помощь.

Результаты судебно-медицинской экспертизы придут лишь через четыре месяца.

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