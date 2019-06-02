Многодетная мама из Екатеринбурга, у которой забрали детей, собирается сделать операцию по смене пола

Екатеринбуженка Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди забрали двух приемных детей, в конце прошлого бежала из страны в страхе, что власти лишат её и родных малышей. Теперь 42-летняя Юлия живет с детьми в Испании и, по сути, уже не является прежней Юлией - она считает себя транссексуалом и её новое имя - Френсис. Испанские психологи и психиатры обследовали Френсиса и подтвердили его трансгендерность. Разрешили сделать операцию по смене пола, чем бывший россиянин и собирается заняться за счет местной медицинской страховки. Об этом он заявил на ютуб-канале в программе «Настоящее время».

- Психиатр сказал, что страховка покроет мне все операции, - рассказывает Френсис. - Это, в первую очередь, будет гистерэктомия (прим. ред. - операция по удалению матки). Возможна и фаллопластика, но мне она не нужна. Но повторная мастэктомия (прим. ред. - удаление молочной железы) понадобиться - врачи закрывают глаза, крича «Мама мия!», когда видят, как эту операцию сделали мне в России. Так что нужна коррекция груди.

У семьи были не только родные, но и приемные дети Фото: Юлия Савиновских

Испанию Френсис с семьей выбрали не случайно - только в эту страну у них была виза, а значит, можно было получить политическое убежище. Приехав туда, они сняли квартиру, обратились в полицию, а после и в «Красный крест». Теперь государственный фонд помогает российским эмигрантам - оплачивает им проживание, медицинские услуги и каждый месяц дают семье около 400 евро. На днях Френсису предстоит получить разрешение на работу и еще в течение года будут платить пособие. Всё, что нужно от него, это выучить язык.

- Хоть мы и зависим сейчас от других людей, свобода эта не в полной мере, но здесь ты чувствуешь себя человеком, - признается трансгендер.

Дети Френсиса ходят в школу, а он планирует получить лицензию, чтобы работать парикмахеромФото: скриншот с видео

А тем временем муж Френсиса остается дома - в Екатеринбурге. Там он заботится об оставшихся питомцах - кошках и собаках. А Френсис обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы вернуть приемных детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Савиновских, у которой отобрали приемных детей, призналась в транссексуальности. Она с семьей переехала в Испанию, где попросила политического убежища. Вести борьбу за возвращение малышей она теперь будет из Европы (читать подробнее)

После разговора с Ксенией Собчак уральскую маму, у которой забрали детей, обвинили в желании сменить пол: сама женщина призналась "Комсомолке", что ее беседу с кандидатом в президенты некорректно смонтировали (читать подробнее)

Мать, у которой забрали двух детей после удаления груди, получила справку об отсутствии психических заболеваний. Ранее в министерстве соцполитики заявляли, что у женщины изъяли малышей из-за болезни (читать подробнее)

Общественная палата России поддержала екатеринбурженку, удалившую грудь. Общественники уверены, Юлия Савиновских и ее муж в силах воспитать и обеспечить необходимую медицинскую помощь