«Был отличником, но потом скатился»: в Екатеринбурге школьник покончил с собой из-за двойки по геометрии

В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома нашли тело 16-летнего ученика СУНЦа УрФУ. Ученик 10 класса решил свести счеты с жизнью после двойки за контрольную по геометрии.

Друзья подумали, что Сережа (имя ребенка изменено – прим.ред.) приболел, и даже не могли подумать, что парень решится на такой шаг. Одноклассники давно заметили спад успеваемости сверстника, но не знали, с чем это связано.

- Серега всегда был одним из лучших в классе, шел на золотую медаль, - делится друг мальчика. – Был круглым отличником, но потом скатился. Во втором семестре он стал просить списать, что вообще на него не похоже. Вчера у нас была контрольная по геометрии, он ее завалил. Получил нагоняй от учителя. Я видел, что он расстроился и ушел домой не попрощавшись ни с кем. Утром он написал, что «слегка задерживается», но так и не пришел на уроки.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Следственном комитете заявили, что проводят проверку.

- Следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту случившегося. В рамках проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.