2019-05-16T21:25:53+03:00
Экономика

Выставка ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге объединит 80 стран

На Урал съедутся специалисты со всего мира
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Каждый год на выставке представляют новейшие разработке из разных странКаждый год на выставке представляют новейшие разработке из разных странФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 8 по 11 июля этого года пройдет юбилейная Х международная выставка ИННОПРОМ, участие в которой подтвердили 80 государств. На сегодняшний день забронировано уже 92% выставочных площадей.

В числе прочих в Екатеринбург летом приедут представители Австрии, Казахстана, Франции, Тайваня, Республики Беларусь, а также Южной Кореи, Японии, Чехии и Словакии, Китая, Италии и Венгрии.

На июльской выставке проведут несколько промышленных форумов России с Турцией, Германией, Австрией, Японией и Южной Кореей. Обсуждать будут перспективы машиностроения, металлургии, автоматизацию производства и аддитивные технологии.

Свердловская область представит свою экспозицию в третьем павильоне, частично в четвертом павильоне. Регион будет представлен, как территория, комфортная для проживания и ведения бизнеса.

В Екатеринбурге уже набирают волонтеров, которые займутся организацией выставки. Отметим, что в этом году партнером России в выставке станет Турецкая Республика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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