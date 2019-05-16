В шаге от еврокубков: ФК «Урал» вышел в финал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России по футболу. В полуфинале «шмели» по сумме двух матчей одолели тульский «Арсенал»: первый матч в Екатеринбурге завершился победой хозяев со счетом 1:0, на поле «пушкарей» была зафиксирована ничья – 2:2.

Примечательно, что во втором матче досрочно покинул поле лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Главный арбитр матча усмотрел в его действиях фол на красную карточку, для разбора момента судье пришлось прибегнуть к помощи системы видеоповтора VAR.

Именно Бикфалви и открыл счет в матче прицельным ударом на второй минуте. Удвоить преимущество удалось на 24-й, когда Отман Эль-Кабир забил после исполнения пенальти. Но под занавес первой половины встречи «Урал» остался в меньшинстве.

Капитан «Урал» Денис Кулаков в борьбе за мяч. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Во втором тайме «Арсенал» усилил натиск на ворота соперника и все же сумел сравнять счет: сначала Вараздат Ароян замкнул прострел в собственные ворота, а на 67-й минуте Ризиуан Мирзов забил второй мяч. Но всего этого не хватало для выхода в финал, команде из Тулы нужно было забивать четыре мяча.

В финале Кубка страны, который пройдет 22 мая в Самаре, «Урал» сразится с московским «Локомотивом». В свою очередь железнодорожники в полуфинале прошли «Ростов». Два года назад именно «Урал» и «Локомотив» боролись за трофей, тогда сильнее оказалась команда из столицы. Матч закончился со счетом 2:0, но запомнился лишь массовой дракой в дополнительное время.