2019-05-15T17:19:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге заминировали Храм-на-Крови

Полиция проверяет информацию
Лев ИСТОМИН
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Полиция проверяет информациюПолиция проверяет информациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в среду вечером поступил анонимный звонок о минировании Храма-на-Крови. Информацию об этом в редакцию «Комсомолки» передали читатели. По их словам, из здания храма вывели верующих.

В полиции сообщили, что в настоящее время занимаются проверкой этой информации.

- Мы в курсе, проверяем информацию, - рассказали в пресс-службе областного Главка.

Отметим, что в эти минуты на другом берегу Городского пруда, напротив Храма-на-Крови, проводится очередная акция в защиту сквера, на месте которого началось строительство храма святой Екатерины.

Мы будем следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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