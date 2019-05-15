В Екатеринбурге заминировали Храм-на-Крови

В Екатеринбурге в среду вечером поступил анонимный звонок о минировании Храма-на-Крови. Информацию об этом в редакцию «Комсомолки» передали читатели. По их словам, из здания храма вывели верующих.

В полиции сообщили, что в настоящее время занимаются проверкой этой информации.

- Мы в курсе, проверяем информацию, - рассказали в пресс-службе областного Главка.

Отметим, что в эти минуты на другом берегу Городского пруда, напротив Храма-на-Крови, проводится очередная акция в защиту сквера, на месте которого началось строительство храма святой Екатерины.

Мы будем следить за развитием ситуации.