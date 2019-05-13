2019-05-13T09:52:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге возле Драмтеатра огородили сквер для строительства храма

Забор поставили ночью
Лев ИСТОМИН
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Ограждения поставили в ночь на 13 маяОграждения поставили в ночь на 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге огородили забором сквер возле Драмтеатра. На этом месте к 300-летию уральской столицы собираются возвести храм Святой Екатерины.

Строительство начнется летом этого года, при этом, набережную застройщик оставит отрытой для горожан. Также будет открыта для пешеходов и улица Бориса Ельцина.

Строительством займется группа компаний «А1», которая в первую очередь проведет к будущему храму сети и пересади деревья.

Возле ограждений дежурит охрана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле ограждений дежурит охранаФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что на Октябрьской площади, рядом с которой начинается строительство, 1 июня пройдет общегородской праздник, который будет приурочен ко Дню защиты детей.

Новый храм будет построен в каноническом стиле. Здесь разместится музей, зал для проведения концертов, большая библиотека, помещения для проведения лекций. Ранее проект одобрили на общественных обсуждениях в городе.

Пешеходная зона для горожан открыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеходная зона для горожан открытаФото: Алексей БУЛАТОВ

Весной в Екатеринбурге на месте будущего храма проводились мероприятия, как сторонников, так и противников религиозного сооружения. Первые говорят, что городу нужен храм, который был снесен в советские годы. Противники утверждают, что в центре уральской столицы хватает храмов, и жителям больше нужен сквер для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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