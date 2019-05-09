В Екатеринбурге прошло многотысячное шествие «Бессмертного полка»

В Екатеринбурге 9 мая в День Победы прошла традиционная акция «Бессмертный полк». Больше 150 тысяч человек с портретами своих родственников – фронтовиков Великой Отечественной войны проследовали после Парада Победы от площади у Храма на Крови по улице Царской и Толмачева к проспекту Ленина, после чего свернули к Площади 1905 года.

Акция объединила горожан всех поколенийФото: Алексей БУЛАТОВ

Акция, по словам ее участников, объединяет поколения и помогает сохранить память о дедах и бабушках, которые смогли защитить Россию и мир от фашистской агрессии.

Дождь не помешал участникам пройти единым строемФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди стали собираться у храма задолго до начала акции. Многие пришли целыми семьями.

Шествие финишировало на Площади 1905 годаФото: Галина Соловьева

Надежда Васильевна Батуева:

- Я хожу на акцию каждый год, потому что считаю важным сохранить память о Великой Отечественной войне и отдать должное. На портрете изображен мой отец - он никогда не рассказывал о том, что пережил. Ушел на войну молодым человеком, из деревни, прослужил всего 8 месяцев, а потом получил ранение в легкое и ему дали инвалидность. У него перестала двигаться рука, поэтому оставшуюся жизнь он проработал механиком в подсобном хозяйстве.

Надежда Батуева ходит на акцию каждый год. Фото: Маргарита Махонина

Татьяна Антипина с внуком Петром:

- На фото мой отец, он прошел всю войну. Фотография старая, а так у него вся грудь военной формы была в наградах потом. Пожалуй, 9 Мая - единственный праздник, который действительно объединяет всю страну. На акцию мы пришли в первый раз. Я думаю, самое важное здесь, что в этот праздник погибшие как будто снова к нам возвращаются.

Татьяна Антипина пришла на акцию вместе с внуком. Фото: Маргарита Махонина

Житель Екатеринбурга Евгений:

- Пришел на акцию в первый раз. Почувствовал, что это важное событие. На портрете – дед супруги. Мой дед погиб под Ленинградом. Его фотографии, к сожалению, не сохранилось.