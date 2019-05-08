2019-05-08T15:10:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге обсуждают видео, на котором ветеран войны якобы просит милостыню

Житель города записал пенсионера на улице Блюхера
Илья МОХОВ
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Автор видео уверял, что пожилой мужчина просил на улице милостыню. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comАвтор видео уверял, что пожилой мужчина просил на улице милостыню. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В социальных сетях появилось видео, снятое одним из жителей Екатеринбурга на улице Блюхера. Автор записал, как пожилой мужчина ходит рядом с торговым центром, держа в открытой ладони монеты. На его груди при этом висят награды.

Уралец снял как ветеран, якобы просит милостыню.Видео: Вконтакте. Алексей! другой источник

- Вы ветеран войны? - спрашивает автор видео у пенсионера. - А что пенсию не платят вам? Не хватает? Приходится побираться? А почему побираться приходится?

Сам пожилой мужчина не смог рассказать, действительно ли он просил милостыню, как уверяет автор видео. В конце ролика он сказал "Спасибо" и просто ушел. Эта запись вызвала волну негодования в комментариях под видео из-за того, что человеку, когда-то воевавшему за свою страну, теперь приходится просить деньги у случайных прохожих.

Впрочем, нашлись и люди, которые усомнились, в том, что пожилой мужчина действительно делал это, ведь этот момент на запись не попал. Усомнились некоторые и в том, что на запись попал именно ветеран Великой Отечественной войны.

Ясность тут внесли историки из Музея военной техники, которых мы попросили посмотреть, какие именно награды находятся на груди у мужчины.

- Слева направо медали: 20 лет победы, 50 и 60 лет вооруженным силам СССР, затем за 15 и 10 безупречной службы, - объясняют специалисты. - Человек никак не является ветераном войны, скорее это ветеран военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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