2019-05-07T13:09:29+03:00
Общество

«Он уничтожил 17 машин с пехотой и пять немецких танков»: на Урале детям героев войны вручили утраченные награды их отцов

Ордена и медали передали семьям четырех солдат, отличившихся в годы Великой Отечественной войны
Данил СВЕЧКОВ
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До 9 Мая в регионе собираются вручить детям героев восемь таких наград. Фото: ЦВОДо 9 Мая в регионе собираются вручить детям героев восемь таких наград. Фото: ЦВО
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На Урале нашлись утерянные награды героев, павших в годы Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке их вручили потомкам воинов. Так, сын лейтенанта Павла Гукова получил на хранение документы к ордену Красной Звезды. Лейтенант был летчиком и погиб в самом начале войны – в 1941 году – спустя полтора месяца после призыва. Он воевал на подступах к Москве.

– Лейтенант Гуков произвел 13 боевых вылетов днем на самолете ПЕ-2, провел пять воздушных боев, расстрелял 600 патронов, – сообщают в штабе Центрального военного округа. – Его экипажем уничтожено 17 автомашин с пехотой, пять танков и шесть мотоциклов.

Также награды отца получила дочь сержанта Федора Шилкова – орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

– В 1944 году сержант Федор Шилков подбил и уничтожил две самоходных установки, одну пушку и до 15 солдат и офицеров противника, к награде представлен за смелость и мастерство в бою, – уточняют в ЦВО. – А потомкам Петра Бармашова, который служил шофером и был контужен, вручили медаль «За боевые заслуги», которая была присвоена за добросовестное выполнение заданий в командировках на фронте.

Награду отца получила и дочь Андрей Бормотова, который погиб незадолго до Победы.

– Бормотов, будучи заряжающим 45-миллиметровой пушки на Первом Украинском фронте в уличном бою в населенном пункте западнее города Бунславу, вел огонь по зданию, в котором засели немцы и обеспечивал продвижение пехотных подразделений вперед, – уточняют в ЦВО. – В этом бою Бормотов был тяжело ранен двумя пулями.

Всего же в Свердловской области до 9 Мая собираются вручить детям героев восемь таких наград.

– Сегодня мы вручили награды четырем семьям потомков фронтовиков, - отметил Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа. - Документы к орденам и медалям станут семейными реликвиями, будут передаваться от отца к сыну и символизирвоать подвиг, который совершил советский народ на полях сражений Великой Отечественной войны. Делать добрые дела - это то, к чему мы должны стремиться. И о том, какую страшную цену заплатили наши предки, забывать мы просто не имеем права, мы должны делать все, чтобы подобное не повторилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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