Майские праздники в Екатеринбурге 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Майские праздники ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Каждому хочется отдохнуть от серых рабочих будней и отправиться в увлекательное путешествие за яркими впечатлениями. И для этого даже не нужно уезжать в жаркие страны – уральская столица и сама щедра на интересные события и места. До этого «Комсомолка» рассказывала, где в Екатеринбурге можно пожарить шашлыки. Но если вы не любитель жареного мяса и посиделок на природе, то культурные мероприятия в городе вам точно придутся по душе. На этот раз мы расскажем, куда отправиться в майские праздники, не выбираясь из города.

Игры и кино под открытым небом

Когда: 1 мая с 13:00 до 20:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

После того, как в центре уральской столицы пройдут праздничные демонстрации, в парке Маяковского начнется настоящее веселье. На сцене ЦПКиО зазвучат песни творческих коллективов города, каждый сможет поучаствовать в развлекательной программе. Отметить долгожданный праздник весны «Мир, труд, май» можно всей семьей, тем более гостей парка ждет множество интересных игр. Самых маленьких будут развлекать аниматоры, а дети постарше смогут попробовать себя в парковом боулинге и пешеходном гольфе. Ребятам непременно понравится твистер на траве, пазлы и гигантская дженга (прим. ред. – игра, в которой нужно построить башню из деревянных брусков). Вечером найдется занятие и для взрослых – в 18:00 на большом экране покажут любимую всеми советскую комедию «Бриллиантовая рука».

Для детей пройдут квесты и даже забегиФото: Алексей БУЛАТОВ

Знакомство с трудовой книжкой первого Президента РФ

Когда: 1 и 5 мая, 14:00-14:30

Где: Музей Бориса Ельцина, ул. Ельцина, 3

Цена: 200 рублей – взрослым, 100 рублей – льготный (школьники, студенты, пенсионеры)

1 мая также называют Днем Труда, ведь именно работники выходят на митинги и демонстрации, как повелось еще со времен СССР. В музее Ельцин Центра есть немало экспонатов, которые раньше принадлежали первому Президенту России Борис Ельцину. Есть среди них и его трудовая книжка, которая сможет рассказать многое о жизненном пути нашего соотечественника.

Забег «Майская гроза»

Когда: 2 мая с 10:30 до 14:30

Где: Площадь 1905 года

Каждый желающий может испытать свои силы в первом забеге из серии «Европа-Азия» под названием «Майская гроза». Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию, медицинский допуск и внести плату 1000-1200 рублей в зависимости от дистанции. В этом забеге их всего две – 3 и 10 километров. Участники пробегут по центральным улицам города, стартовав и финишировав на Площади 1905 года. Есть дистанция и для юных спортсменов – им предстоит пробежать всего 500 метров. В этом году организаторы ожидают около 2500 участников. Их ждут не только яркие, незабываемые эмоции, но и памятная экипировка, призы и, наконец, выступления творческих коллективов. И вновь на время забега с 13:00 до 14:00 перекроют улицу – на этот раз Ельцина от проспекта Ленина до Челюскинцев.

В забеге примут 2500 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Детский квест «Маленький турист»

Когда: 2 мая с 13:00 до 16:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

Малышей в парке Маяковского в этот день ждут настоящие приключения. Им предстоит научиться собирать палатки, пройти сложный путь по веревочной дороге и полосе препятствий, ответить на сложные вопросы викторины и, наконец, получить призы за старания. А взрослые тем временем могут вспомнить детство и покататься на аттракционах, погулять по весеннему солнечному парку и насладиться красотой просыпающейся от зимнего сна природы.

Выставка хищных растений

Когда: 3-5 мая с 12:00 до 20:00

Где: ул. Ясная, 2 (ТЦ "Фан Фан")

Цена: 250 рублей – дети, 280 рублей – взрослые

Любители дикой флоры и фауны смогут познакомиться с редкими видами хищных растений, узнают, как обычные цветы отрастили зубы и научились кусаться, а при желании даже смогут забрать себе такого питомца. В научном зоопарке «Всё как у зверей» даже проведут показательное кормление, чтобы продемонстрировать, как и чем питаются плотоядные растения. Будет интересно малышам и взрослым.

В Екатеринбурге пройдет казачий фестивальФото: Архив "КП"

Фестиваль «Рубежи веков»

Когда: 4 мая с 10:00 до 18:00

Где: парк возле Храма-на-Крови

Весь день у главного храма уральской столицы будет идти историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков», организованный уральскими казаками. Гостей праздника ждет ярмарка и мастер-классы по народным промыслам, выставка оружия, казачьи игры и забавы, катание на лошадях, выступления творческих коллективов, военная реконструкция боев времен Ярмака и Первой мировой войны. Юным исследователям будет интересно оказаться в зонах разных эпох, посмотреть на быт и традиции людей из прошлого. При желании они даже смогут сделать памятное фото в форме военных лет.

Побывать на легендарной Белой Башне - большая удачаФото: Алексей БУЛАТОВ

Экскурсия на Белую Башню

Когда: 5 мая c 18:00 до 19:00

Где: ул. Бакинских комиссаров 2 а, водонапорная башня УЗТМ

Цена: 250 рублей

Белая Башня – символ свердловского конструктивизма. Её построили в годы первых пятилеток, и по сей день она гордо возвышается над Уралмашем. У этого необычного памятника архитекторы – долгая и интересная судьба, которую не расскажешь – ее нужно прочувствовать. А сделать это можно только поднявшись на смотровую площадку, которая находится на высоте 28 метров. Организаторы экскурсии расскажут, для чего строили башню, как её использовали, с какими сложностями столкнулись и как общими силами восстановили, чтобы вновь открыть ее для екатеринбуржцев и гостей города.