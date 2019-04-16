Места для шашлыков в Екатеринбурге 2019: где можно пожарить мясо на углях

На носу майские праздники – отличный повод выбраться большой дружной компанией за город. Уральцам с этим несказанно повезло – мест для шашлыков в Екатеринбурге хватит на любой вкус. И на берегу огромного озера, и в сосновом лесу, и в парке, и на базе отдыха. О самых излюбленных и популярных площадках вам поведает «Комсомолка».

Уралмаш: Парк Победы

Если вы не хотите уезжать далеко от центра Екатеринбурга, то можно заглянуть в парк на Уралмаше. Сегодня Victory-парк – современный парк, где можно отдохнуть и развлечься с друзьями или семьей. В банкетном зале проводят свадьбы и дни рождения, а в беседках можно пожарить шашлыки. Всего в парке 50 беседок вместимостью до сорока человек. Можно расположить у небольшого водоема с утками, а можно отдохнуть подальше – в тени дерев. В отапливаемой вип-беседке с электричеством можно не только полакомиться жареным мясом, но и посидеть на диванчиках у камина. Из беседок, стоящих вдоль моста, полюбоваться прудом. А если захочется размяться, то можно прогуляться до озера Шувакиш, поиграть в волейбол и пейнтбол. Большим любителям отдыха можно погреться в сауне и исполнить хит предстоящего лета в караоке. Детям в парке точно не будет скучно – они могут попрыгать на батуте или арендовать велосипед. В общем, настоящий релакс вам обеспечен!

Адрес: улица Кировградская, 101

Режим работы: с 10:00 до 23:00

Цена: от 1000 рублей за день

Часто вместе с арендой беседки в подарок выдается мангал, шампуры и угольФото: Алексей БУЛАТОВ

Шарташ, ЖБИ: Каменный пляж

Как мы уже поняли, чтобы отдохнуть от городской суеты, не обязательно уезжать за несколько сотен километров от уральской столицы. Озеро Шарташ – еще одно место на окраине Екатеринбурга, в котором прекрасно уживаются цивилизация и девственная, экологически чистая природа. На берегу водоема размещено сразу несколько зон, где можно устроить отличный пикник и пожарить шашлыки. Для этого вы можете выбрать любую из 33 беседок. В теплую погоду подойдет открытая беседка с крышей, а в холодную лучше остановиться на закрытой – с отоплением и электричеством. Помимо беседки, в стоимость аренды также входит мангал, скатерть и мешок для мусора. А вот о розжиге, угле, шампурах или решетках стоит позаботиться заранее или приобрести в шашлычной за дополнительную плату. На каменный пляж вы можете смело отправляться всей семьей – малыши здесь точно не заскучают – могут поиграть в детском городке и попрыгать на батуте.

Адрес: улица Отдыха, 107

Режим работы: с 10:00 до 23:00

Цена: от 1500 рублей за день

Академический: Чемоданчик

В самом молодом и густонаселенном районе Екатеринбурга разместился парк отдыха с забавным названием «Чемоданчик». Так в народе прозвали озеро, вокруг которого расположились беседки. Здесь из 46 и все они разные – есть отрытые, закрытые, с отоплением для больших компаний из сорока человек. Самыми романтичными, пожалуй, можно признать беседки, расположившиеся на пирсе. Вид из их окон выходит на живописное озеро. И здесь детям тоже будет чем заняться – для них в парке установлена площадка с батутом, качелями и горкой.

Адрес: улица Начдива Онуфриева, 23а/1

Режим работы: с 10:00 до 23:00

Цена: от 1200 рублей за день

Выберете удобное для вас место и отправляйтесь компанией - места для отдыха есть во всех районах городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Загородный клуб «Пески»

Еще одно сказочное место на озере Шарташ – парк развлечений «Пески». Здесь расположен настоящий пиратский остров с шумной таверной, острог Ярмака с русскими банями и, конечно же, беседки для шашлыков на любой вкус: утепленные с длинными деревянными столами и скамьями, домики с грилем, монгольские юрты, шатры и «барбекю» с мангалом и углем. В беседках проведено электричество. Пока взрослые будут жарить мясо, дети смогут заняться чем-то более увлекательным. Например, отправиться на поиски сокровищ, поиграть в лазертаг, полазать по скалам, веревочному парку, искупаться в бассейне, пострелять в тире, прокатиться на велосипеде. А взрослые, наверняка, останутся в восторге от русской бани с аромамаслами и расслабляющим массажем.

Адрес: улица Пески, 13

Режим работы: с 10:00 до 00:00

Цена: от 1500 рублей за день

Уют-клуб «Тепло»

Недалеко от озера Шарташ в десяти минутах езды от центра расположилось поистине волшебное место, в котором русское гостеприимство сочетается с европейским качеством обслуживания. Гриль-домики, рассчитанные на 8, 14 и 20 человек, выполнены из светлого дерева в стиле швейцарского шале. Круглый стол, в центре которого можно разжечь уютный огонь, удобные лавочки с мягкими подушками, милые занавески на окнах, телевизор – всё это есть в гриль-домиках клуба. Помимо мангала, в стоимость аренды входит уголь, розжиг, шампура или решетка. Но на этом все прелести этого места не заканчиваются. После сытного перекуса всей компанией можно отправиться к пруду с золотыми рыбками или в баню с бассейном или купелью. Малышей можно оставить с нянечкой в детском клубе и насладиться отдыхом по полной. Дети постарше могут развлечься на площадке, посмотреть на белок и енотов в мини-зоопарке или покататься на лошадях.

Адрес: улица Норильская, 80

Цена: от 3900 рублей за шесть часов с 10:00 до 16:00 в будни, от 5500 рублей – в выходные

В парках отдыха малыши могут не только поесть шашлык, но и поиграть на площадкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Семейный парк отдыха «Карасики»

У огромного озера Шарташ места хватит всем. Вот и очередной парк отдыха расположился на его живописном берегу. На этот раз с озорным названием «Карасики». Наверняка, те, кто ходил любоваться удивительными красотами каменных палаток, проходил через ряд деревянных домиков, из которых доносятся веселые голоса отдыхающих. Это и есть те самые беседки: большие на сто человек с бильярдным столом и маленькие на 2о. В аренду домика включены мангал с шампурами и растопленный камин с вязанкой дров в холодные весенние дни. А вот угли и розжиг нужно приобрести заранее, в стоимость аренды они не входят. При желании можно заказать блюда в кафе, там же в детской комнате оставить ребенка: там его ждут мультфильмы и настольные игры. Также на прокат можно взять настольный теннис и футбол. А на улице поиграть в лазертаг и развлечься на детской площадке.

Адрес: улица Отдыха, 111 / 1

Режим работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по субботу — с 10:00 до 22:00.

Цена: от 500 рублей в час

Загородный клуб «Мистер Фишер»

Недалеко от центра Екатеринбурга среди многовековых сосен вблизи озера Щучье расположился парк отдыха, где можно отлично провести майские праздники. В беседках, чумах или домиках можно пожарить шашлыки, а после отправиться на рыбалку или в мини-зоопарк, в котором ждут гостей кролики, козы и домашние птицы. Малышам понравится на детской площадке с тиром, батутом и электромобилями. А взрослые оценят бани. В стоимость аренды беседок входят мангал и уголь.

Адрес: улица Норильская, 82

Режим работы: с 10:00 до 23:00

Цена: от 1000 рублей за день