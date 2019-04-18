День Победы 9 мая 2019 года в Екатеринбурге: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

День Победы каждый год объединяет сотни тысяч людей, выходящих на улицы уральской столицы. На Парад победы и другие мероприятия 9 мая приходят посмотреть не только екатеринбуржцы, но и жители всей Свердловской области. Ведь праздник в Екатеринбурге отмечают с размахом – в этом году на его проведение потратят 19, 5 миллионов рублей. Причем начнут отмечать День Победы намного раньше – 24 апреля – и продолжат празднование до 10 мая. «Комсомолка» расскажет о самых интересных и важных мероприятиях 9 мая 2019 года.

Каждый день с 24 апреля по 9 мая с утра до вечера на площади Коммунаров будут нести пост у Вечного огня. Еще одним местом «Вахты памяти» 7 и 8 мая станет Широкореченский мемориал. 3 мая в ТЮЗе (улица Карла Либкнехта, 48) в 15:00 пройдет гала-концерт участников XX фестиваля ветеранских хоровых коллективов.

По площади 1905 года проедет военная техникаФото: Алексей БУЛАТОВ

4 мая весь день, с 10:00 до 18:00, возле Храма-на-Крови будет идти историко-культурный молодежный фестиваль «На рубеже веков», организованный уральскими казаками. Гостей праздника ждет ярмарка и мастер-классы, выставка оружия, казачьи игры, катание на лошадях, выступления творческих коллективов, военная реконструкция боев времен Ярмака и Первой мировой войны.

6 мая в 12:00 на Площади Добровольческого танкового корпуса к памятнику возложат цветы, а в 15:00 в Администрации города пройдет торжественный прием ветеранов и тружеников тыла ВОВ. 7 мая сразу на нескольких площадках пройдут митинги. В 10:00 у Мемориала на Михайловском кладбище, в 12:00 у памятника «Седой Урал» на Площади Обороны, в 13:00 на Широкореченском кладбище, в 14:00 у памятника воинам-спортсменам Урала – участникам ВОВ на Большакова, 90. В Доме актера на 8 марта, 8 пройдет концерт для женщин-Ветеранов ВОВ и тружениц тыла.

Парад Победы соберет ветеранов войныФото: Алексей БУЛАТОВ

Митинги продолжатся и на следующий день. 8 мая в 12:00 митинг пройдет у мемориала Славы погибшим воинам-визовцам на площади Субботников, также в 12:00 на Площади у здания Дома культуры «Совхозный» на улице Комбинатская, 7.

Празднование Дня Победы 9 мая начнется в 8:30 с торжественного ритуала возложения венков у Широкореченского мемориала с участием роты Почетного караула, духового оркестра и хора.

Парад войск Екатеринбургского гарнизона

Время: 09 мая, 10:00 -11:00

Место проведения: Площадь 1905 года

По традиции Парад войск пройдет на проспекте Ленина. И если вы хотите увидеть, как стройно маршируют солдаты и офицеры, проезжает по площади военная техника, то придется прийти и занять место пораньше. Тем более в этом году действительно есть на что посмотреть. В параде впервые покажут 18 новых единиц техники, среди них уральцы увидят танки Т-72Б3, самоходные минометы «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Торнадо» и даже снегоходы. А еще новшеством 2019 года станет участие байкеров мотоклуба «Черные ножи» - они проедут в составе механизированной колонны сразу же за танком Т-34. В это же время для тех, кто не сможет попасть в центр, в других районах города пройдут торжественные митинги и шествия. В том числе на Площади первой пятилетки на Уралмаше и на Площади перед административным зданием ОАО «Уралхиммаш», на Хибиногорском переулке, 33.

В шествии "Бессмертный полк" проходят тысячи горожан и гостей уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ

Патриотическая акция «Бессмертный полк»

Дата мероприятия: 9 мая, в 11:00-12:30

Место проведения: Проспект Ленина

По традиции добровольцы Бессмертного полка соберутся 9 мая в 9:00 на пересечении Толмачева-Первомайской, в 10:00 - Толмачева - Дзержинского у ККТ «Космос». И уже в 11:00 все участники начнут двигаться к проспекту Ленина, пройдут по площади 1905 года и завершат праздничное шествие возле Дворца молодежи на Ленина, 1. В этом году на площади 1905 года участники акции вновь запустят голубей. Впервые на протяжении шествия от улицы Толмачева до проспекта Ленина во время шествия из радиостолбов будет доноситься музыка. В этом году организаторы ожидают 150-200 участников, если не подведет погода.

В 11:00 на Площади 1905 года начнется акция «Вспомним всех поименно…». В уральской столице этот проект пройдет всего второй раз, в рамках его уральцам расскажут о пропавших без вести героях войны.

Выставка ретро автомобилей. Выставка военной техники.

Дата мероприятия: 9 мая, 10:00-13:00

Место проведения: ул. Пушкина в границах улиц Малышева/Ленина

Десятки старинных машин можно будет увидеть в самом центре Екатеринбурга. Такое разве что на День города бывает. Так что не упустите возможность сделать яркое фото, будто бы оказавшись на улицах города прошлого. А для тех, кто не желает упустить происходящего в столице, с 12:00 до 14:00 на площади 1905 года на огромном экране будут транслировать Парад Победы на Красной Площади в Москве. А после окончания трансляции Парада до 19:00 для всех желающих будут показывать военные фильмы.

Ретро автомобили и военную технику можно будет увидеть в самом центре городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Полевая каша

Дата мероприятия: 9 мая, 11:00-13:00

Место проведения: сквер вблизи Гимназии №9 (перекресток улицы 8 Марта и Проспекта Ленина)

Настоящей солдатской гречневой кашей с мясом, луком и морковкой накормят всех желающих. Обходя многочисленные ограждения 9 мая, придется намотать немало километров, так что подкрепиться не помешает. Причем на десерт каждого ждет сладкий чай.

Праздничный концерт, встреча ветеранов и военно-историческая реконструкция

Дата мероприятия: 9 мая, 11:30-14:00

Место проведения: Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, ул. Мичурина, 230

Тем временем в ЦПКиО тоже будет активно идти празднование Дня победы. В 11:30 пройдет встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам – мотоциклистам, весь день на сцене будут выступать творческие коллективы с военными песнями и танцами, а в 13:30 члены военно-исторического клуба покажут гостям парка Маяковского реконструкцию боя времен Великой отечественной войны.

Песни и танцы в этот день можно будет увидеть во всех уголках городаФото: Евгения ГУСЕВА

Акция «Вальс Победы»

Дата мероприятия: 9 мая в 12:00 – 14:00

Место проведения: Исторический сквер

Целый месяц перед Днем победы девушки и юноши, мальчики и девочки, дедушки и бабушки ходили на репетиции вальса, чтобы, наконец, 9 мая станцевать его в память о предках, отдавших жизни за светлое небо над головой. И вот в благодарность за победу зазвучит вальс, и десятки пар закружатся в прекрасном танце. Поистине завораживающее зрелище!

Для взрослых и детей по всему городу с утра до вечера будут идти концерты и спортивные мероприятия. На площадь Советской армии горожане смогут принять участие в семейной программе «Я-Победитель!», которая будет длиться с 12:00 до 18:00. В Историческом сквере также весь день с 12:00 до 19:00 для жителей города пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!», любоваться им по традиции гости праздника смогут с зеленых склонов и лавочек на Плотинке. На Октябрьской площади у Театра драмы с 15:00 до 22:30 также можно будет увидеть выступления лучших коллективов города. На улице Пушкина в 14:00 стартует концерт «Споемте, друзья», организованный арт-проектом «Бомонд».

Салют над городским прудом завершит празднование Дня победыФото: Алексей БУЛАТОВ

Гала-концерт

Дата мероприятия: 9 мая, 19:00 – 22:30

Место проведения: Исторический сквер

И вновь уральцев своим приездом порадуют столичные звезды. Кого на праздник пригласят в этот раз, пока не известно, но поговаривают, что выступить в Екатеринбурге в этом году может Олег Газманов. Однако кто именно будет хедлайнером гала-концерта в этом году, станет известно только на следующей неделе.

Салют и праздничный фейерверк

Дата мероприятия: 9 мая, 22:30-22:50

Место проведения: Набережная Акватории Городского пруда со стороны территории стадиона Динамо

После праздничного концерта с участием звезд российской эстрады горожане смогут насладиться победным салютом. Множество залпов с пяти точек будут освещать небо над Екатеринбургом яркими брызгами красок на протяжении 10-13 минут.