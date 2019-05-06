Ночь музеев-2019 в Екатеринбурге: дегустируем йогурт, делаем грим и смотрим на фонтаны

Рок под открытым небом, спектакль-эксперимент и сказы Бажова на кинопленке. Возможно ли объять необъятное? 119 площадок и пятнадцать часов на то, чтобы побывать на самых ярких и необычных из них. В «Ночь музеев», которая свершится в Екатеринбурге уже в тринадцатый раз с 18 на 19 мая, не будет времени для сна. Ведь столько всего нужно успеть увидеть, услышать и узнать! С 11:00 до 18:00 для юных уральцев будут бесплатно работать 78 площадок, где для них подготовили специальные детские программы. А с 19:00 до 2:00 уже для взрослых свои двери распахнут 92 основные площадки. На этот раз программа мероприятий многих площадок посвящена Году театра и 140-летию Павла Петровича Бажова.

Только одну ночь в году каждый может совершить захватывающее путешествие, побывав сразу в нескольких музеях, выставочных центрах и картинных галереях. И в этом любителям культурных походов поможет единый билет – за 300 рублей можно посетить сразу пять площадок. Лишь на одну ночь стандартные музеи превратятся в площадки для театрального действа, а театр пригласит зрителей в чарующий мир закулисья. В парке ЦПКиО заработают свето-музыкальные фонтаны, а ведущий ОТВ пустит за свой стол. Каждый сможет отправиться туда, где обычно экскурсии не проводят. Например, на завод или в аэропорт. И хоть площадок так много, не волнуйтесь – «Комсомолка» поможет вам создать самый увлекательный маршрут.

На Плотинке будет работать информационный центрФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Песочный Бажов

Где: Музей истории детского художественного образования имени М. П. Фролова (ул. Малышева, 98)

Когда: с 11:00 до 17:00

Бесплатно

«Ночь музеев» настолько интересный проект, что организаторы решили не ограничиваться одной ночью и разработали развлекательные и познавательные программы специально для детей. С 11:00 до 19:00 в городе будет работать 78 площадок, которые будут ждать малышей с квестами, спектаклями, концертами и увлекательными историями. Так в музее имени Фролова школьники познакомятся с актерами и режиссером детского театра «Сказка», побывают в мастерской театрального композитора, увидят, как оживают картины под волшебными руками актеров театра песочной анимации, посмотрят сказки Бажова и сами научатся этому непростому мастерству.

Сувениры на память

Где: Музей средней общеобразовательной школы № 143, ул. Ясная, 16

Когда: с 11:00 до 16:00

Бесплатно

В музее «Русская изба» ребятам предстоит отгадать загадки про деревянное зодчество в Екатеринбурге, научиться уникальной урало-сибирской росписи и создать своими руками красивые сувениры на память. В экспозиции «На связи поколений» больше всего понравится мальчишкам – их познакомят с историей полков русской императорской армии, которые когда-то существовали в нашем городе и даже сражались в Первой мировой войне. И, конечно, юные исследователи не уйдут без приза – сами изготовят макет награды военных времен.

В этом году проект пройдет под лейтмотивом театра и БажоваФото: Алексей БУЛАТОВ

В гостях у оленевода

Где: Музей средней общеобразовательной школы № 141. Школьный музей «Этнограф», ул. Посадская, 75

Когда: с 11:00 до 14:00

Бесплатно

Всем, кто мечтал побывать на крайнем севере, побывать в чумах и узнать всё об оленеводстве, можно сделать это и в самом Екатеринбурге. Школьникам расскажут о самобытной культуре малочисленного народа манси и даже покажут, как выглядят их уникальные стойбищные поселения. А после ребята поучаствуют в викторине, в которой откроют для себя много нового о традициях, обрядах и быте угров, живущих на Оби. А завершится увлекательная программа мастер-классом по изготовлению оберегов времен Древней Руси. А пока дети будут мастерить поделки, с ними разучат старинные поговорки, пословицы и приметы русского народа.

Путешествие в мир театра

Где: Екатеринбургский театр юного зрителя, ул. К. Либкнехта, 48

Когда: с 11:00 до 13:00

Бесплатно

Столько раз малыши бывали в ТЮЗе на любимых спектаклях о говорящих котах и волшебных феях, и вот наступил момент, когда им, наконец, будет дозволено совершить путешествие в таинственный мир театра. Все разгадки на самые неожиданные вопросы юным открывателям предстоит найти в самых обычных коробках совершенно необычной выставки-конструкции. Только раз в году маленьким зрителям приоткроется манящий мир закулисья.

В эту ночь будут открыты выставки и мастер-классыФото: Алексей БУЛАТОВ

Секреты спецэффектов и иллюзий

Где: Наукасити, ул. Циолковского, 29 Е (вход со стороны гимназии № 39)

Когда: с 17:00 до 19:00

Бесплатно

Юным гостям, желающим рассекретить волшебный мир театра и кино, в городе науки помогут совершить самые смелые открытия. В химической лаборатории начинающие исследователи разберут на атомы все спецэффекты, которые, на первый взгляд, кажутся настоящим чудом. Откуда берется химический туман, как создать огненный взрыв, из чего сделать бутафорскую кровь – это и многое другое ребята узнают в рамках «Ночи музеев». Будет интересно!

В ТРЕНДЕ ТЕАТР И БАЖОВ

Рок на крыше и танцы до утра

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Когда: с 19:00 до 2:00, детская программа – с 11:00 до 18:00

Стоимость: 250 рублей, 100 рублей – студенты, школьники, пенсионеры

Традиционно на крыше музея ИЗО пройдет шестой фестиваль ROCK MUSEUM. В самом здании утроят квест по произведениям Бажова, научат делать открытки с иллюстрациями знаменитых сказов и создавать оригами-инсталляцию, покажут спектакль «Человек-футляр», удивят современными танцами и завершат вечер фортепианной музыкой.

За одну ночь можно обойти несколько площадок, но больше пяти смогут только самые ярые любители музеевФото: Алексей БУЛАТОВ

В гостях у Бажова

Где: Дом-музей П. П. Бажова (ул. Чапаева, 11)

Когда: с 19:00 до 2:00, детская программа - с 11:00 до 18:00

Стоимость: 200 рублей, 100 рублей – пенсионеры, студенты, школьники

Как же в год 140-летия со дня рождения великого уральского писателя не побывать в его доме-музее? Если на других площадках вам покажут мультфильмы и спектакли по его сказам, то здесь расскажут, как они создавались. Хранители музея уверяют, что судьба самого Бажова намного увлекательнее его творений. Посетителям предстоит узнать, какие тайны зашифрованы в текстах «Малахитовой шкатулки» и кто помог Бажову создать их? Ну и конечно, не обойдется без читки самого произведения по уникальному методу Бажова. В 21:00 профессиональные актеры и музыканты устроят невероятный концерт-эксперимент.

И куклы оживают…

Где: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Когда: с 18:00 до 20:30

Стоимость: 450 рублей – экскурсия, 400 рублей – спектакль

Кто сказал, что взрослым не интересны куклы? И уж тем более заслуживающее уважения мастерство уральских кукольников, изо дня в день творящих истинные чудеса. Это с их спектаклей малыши выходят с горящими глазами, удивляясь, как же так здорово ожили, задвигались и заговорили куклы. Куклы тряпичные, куклы деревянные, куклы ростовые. А мастера своего дела готовы поделиться секретами и рассказать, как же создаются все эти декорации, маски, марионетки и прочее волшебство. Только юным зрителям лучше не знать о подобных премудростях, чтобы и дальше продолжать восторгаться чарующим миром кукол. Желающие смогут остаться на спектакль по сказу Бажова «Серебряное копытце», который актеры театра покажут в 19:30.

Некоторые площадки будут работать с утра до поздней ночиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Бажовские сказы на «Екатеринбург Арене»

Где: Стадион «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5, вход №1)

Когда: с 19:00 до 01:00

Стоимость: 300 рублей, 200 рублей – пенсионеры и дети от 3 до 16 лет

Новый стадион вот уже как два года стоит в самом центре города, а вы еще ни разу в нем не бывали или, максимум, ограничились походом на какой-нибудь матч? Тогда эта программа для вас. Вам расскажут об истории стадиона, которая началась в далеком 1900 году, проведут в спортивные зоны, где разминаются игроки ФК «Урал», и откроют самые интересные моменты проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. И, конечно, вишенкой на торте станут мультфильмы, снятые по сказам Бажова, которые будут сопровождаться завораживающей свето-музыкальной инсталляцией.

Обязательна предварительная регистрация на сайте ekat-arena.timepad.ru

Молочные реки

Где: Екатеринбургский молочный завод Danone (ул. Азина, 16)

Когда: с 19:00 до 00:30, детская программа – с 15:00 до 16:30

Как попасть на экскурсию: только по предварительной записи по телефону +7 (912) 292-96-86

Бесплатно

Какой ребенок да и взрослый не мечтал побывать на месте, где создаются его любимые лакомства? Конфеты, мороженное, йогурты… А почему бы действительно не отправиться на завод, производящий «Тему» и другие полезные вкусности? Конечно же, его гостей ждет финальная дегустация, но это далеко не самая интересная часть экскурсии. Ведь намного увлекательнее своими глазами увидеть, как получается тот самый молочный продукт и почему для изготовления огромных партий достаточно всего троих сотрудников. Самым любопытным расскажут историю завода и его создателя, прожившего аж до 103 лет. Каждый сможет почувствовать себя в роли работника завода, надев спецодежду и обувь, безопасную для производственного процесса и самого специалиста.

В ночь музеев театры и выставки станут чем-то особенным для каждогоФото: Алексей БУЛАТОВ

Не заблудиться в Кольцово

Где: Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1)

Когда: с 18:00 до 21:00, детская программа – с 11:00 до 18:00

Бесплатно

Электронные табло рейсов, объявления посадок, толпы пассажиров – не только этим может отличиться уральский аэропорт. Хоть из него и отправляются в увлекательные путешествия, в этот раз приключений хватит и в стенах «Кольцово». Посетителей площадки ждет квест на сообразительность, быстроту реакции и умение работать в команде. Такая сторона аэропорта точно покажется участникам «Ночи музеев» привлекательнее Duty free.

В поисках каменного цветка

Где: Ботанический сад УрО РАН (ул. 8 Марта, 202 а)

Когда: с 19:00 до 22:00, детская программа – с 14:00 до 18:00

Стоимость: 500 рублей, 250 рублей – школьники, студенты, пенсионеры

И если из «Кольцово» не удастся умчаться в жаркие страны, то точкой отправления может послужить ботанический сад. Ведь здесь произрастают растения со всех уголков Земли – от Африки до Южной Америки. Покиньте каменные джунгли Екатеринбурга и отправляйтесь на прогулку по тропическим джунглям с лианами и пальмами. А хотите, можно махнуть в пустыню, там тоже есть своя растительность – гигантские кактусы. Почему бы не отложить сторону атлас и не открыть книгу Бажова? Герои легендарных сказов сойдут со страниц и познакомят вас с уральскими цветами, научат кормить белок и слушать пение птиц. Для тех, кто не против стать знахарем и постичь тайны целебных растений, пройдут познавательные лекции по травологии.

КОНКРЕТНО

Дополнительную информацию о программе можно получить на официальном сайте «Ночи музеев - 2016»: nmekb.ru, или по телефону (343) 376-35-94. Помимо этого, 16 мая в Историческом сквере возле водонапорной башни откроется информационный центр, где можно узнать подробную программу мероприятий.