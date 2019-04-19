В 2019 году в Свердловской области ЕГЭ будут сдавать более 18 тысяч выпускников.

На днях прошел досрочный этап ЕГЭ, в нем приняли участие порядка 810 человек. Большинство из них – выпускники предыдущих лет, а часть – нынешние одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам – у кого-то, например, ожидаются спортивные соревнования – не смогут сдавать экзамены в основной период. К сожалению, на том же досрочном этапе один из выпускников использовал мобильный телефон, поэтому его отстранили от сдачи ЕГЭ. В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 18,5 тысяч выпускников этого года и две тысячи выпускников прошлых лет. Порядка сорока тысяч – ученики девятых классов.

- В этом году ЕГЭ по математике предполагает выбор профильного или базового уровня, - рассказывает о нововведениях 2019 года Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - Но при этом, если по какому-то из этих экзаменов выпускник получит неудовлетворительные результаты, он сможет заявиться на резервный день и сдать экзамен другого уровня. Каждый год выпускники до 1 февраля должны подать заявки на сдачу экзаменов по выбранным предметам. В этом году уже не только дети, но и родители, а также законные представители могли заявить, какие экзамены по выбору будет сдавать ученик.

В 2019 году в пунктах проведения ЕГЭ во всей Свердловской области будут работать порядка 7600 преподавателей. С ними уже провели вебинары и тренировочные обучения. Каждый при желании может стать общественным наблюдателем. Стабильно за соблюдением правил сдачи экзамена следят около двухсот студентов с разных университетов Свердловской области.

Я уже провел три видеоконференции с выпускниками и учителями школ со всего региона, - заверяет министр образования Свердловской области. - Ученики могли прослушать выступления экспертов, председателей экзаменационной комиссии, чтобы прийти более подготовленными к сдаче экзаменов. Хочется дать совет выпускникам: будьте внимательны, читайте задание и не допускайте грамматических ошибок при оформлении ответа.

По предварительным данным в самом Екатеринбурге ЕГЭ планируют сдать 6469 выпускников, что на полсотни человек больше, чем в прошлом году. Статистика по выбору экзаменов в этом году не особенно изменилась. 67 % выпускников сдают математику на профильном уровне, 52 % - обществознание, 24 % выбрали физику, 17% - историю, 16 % - биологию. Что касается результатов, то аттестат получает почти 100 % выпускников. В прошлом году этих счастливчиков было 99,7 %, то есть без аттестата остались 16 учеников, которые либо были не допущены к сдаче ЕГЭ, либо не явились на экзамен. Двое получили баллы ниже минимального порога по обязательным предметам. Но есть и позитивные новости – в прошлом году было тридцать «стобалльников».

Нервы — на пределе!

- Надеюсь, и в этом году результаты будут хорошие, - добавляет Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга. – В этом году в Екатеринбурге будет работать 40 пунктов сдачи ЕГЭ, и 74 пункта подготовлено для сдачи экзамена выпускниками девятых классов. На них в дни экзаменов будут присутствовать 2434 специалиста, которые уже прошли обучение. В этом году все площадки приглашали родителей и провели для них экзамен по русскому языку. Всего таких смельчаков, решившихся от и до пройти процедуру ЕГЭ, оказалось 650.

Если отодвинуть в сторону цифры и статистику, то сразу же на поверхность всплывает критика новой системы экзаменации. Развеять миф о том, что ЕГЭ натаскивает учеников на выполнение одинаковых заданий и не дает реальных знаний, решили преподаватели школ и вузов.

- Благодаря проектной деятельности, введенной сначала в школе, а потом и в вузе, ребята не теряют свою способность размышлять, ставить и решать задачу, применяя предметные знания, - уверена Светлана Минюрова, ректор Уральского государственного педагогического университета. - Конкурсы, олимпиады, квесты на разные тематики, тотальный и другие виды диктантов, - все эти активности на разных ступеньках школьного образования учат применять школьные знания совершенно в другом контексте. И ребята не зацикливаются на запоминании одной фактологии, а учатся использовать ее в жизни. Современные абитуриенты – это люди, нацеленные в будущее, умеющие говорить, отставить свою позицию и выстраивать план будущего.

Светлана Алигарьевна успокаивает, что балл на входе по-прежнему стабильно растет. Если говорить о педагогическом университете, который готовит будущих учителей, то меньше 73-74 баллов не бывает.

- Несмотря на то, что ЕГЭ проводится в штатном режиме уже десять лет, всё равно полемика вокруг него не утихает, - рассуждает Елена Белова, директор школы № 43. – И правильно, ведь ЕГЭ – это такой живой организм, который постоянно видоизменяется. И хотелось бы выделить его плюсы. Во-первых, ЕГЭ – мощный социальный лифт для выпускников из отдаленных территорий и семей с низким социально-экономическим статусом, которые могут стать студентами одного из престижных вузов страны. И Росстат это подтверждает. Во-вторых, этот экзамен объективен по отношению к тем формам, которые существовали раньше. В-третьих, ЕГЭ предоставляет свободу выбора. Это видно на примере той же профильной и базовой математики.