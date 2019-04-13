Прощание с главой госпиталя Нижнего Тагила миллиардером Владиславом Тетюхиным: онлайн-трансляция

13 апреля в 12 часов в Верхней Салде началась церемония прощания с известным уральским промышленником, создателей чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702973" frameborder="0"></iframe> Прощание с Владиславом Тетюхиным.Церемония прощания прошла в Нижней Салде, где много лет промышленник возглавлял титановое предприятие.Алексей БУЛАТОВ

"Комсомолка" вела прямую трансляцию с места событий.

Официальная часть церемонии завершилась в 13 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702974" frameborder="0"></iframe> Прощание с Владиславом Тетюхиным 2.В зал пришли сотни жителей города, руководство Свердловской области и промышленникиАлексей БУЛАТОВ

На церемонии присутствовали вице-губернаторы Свердловской области Алексей Орлов и Валерий Чайников, сотни жителей Верхней Салды, а также промышленники и бизнесмены.