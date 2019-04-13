2019-04-13T11:17:14+03:00
Общество

Прощание с главой госпиталя Нижнего Тагила миллиардером Владиславом Тетюхиным: онлайн-трансляция

"Комсомолка" провела прямой репортаж из зала прощания в Верхней Салде
Алексей БУЛАТОВЛев ИСТОМИНОлег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments2
Гроб занесли в зал в половине двенадцатогоГроб занесли в зал в половине двенадцатогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

13 апреля в 12 часов в Верхней Салде началась церемония прощания с известным уральским промышленником, создателей чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Прощание с Владиславом Тетюхиным.Церемония прощания прошла в Нижней Салде, где много лет промышленник возглавлял титановое предприятие.Алексей БУЛАТОВ

"Комсомолка" вела прямую трансляцию с места событий.

Официальная часть церемонии завершилась в 13 часов.

Прощание с Владиславом Тетюхиным 2.В зал пришли сотни жителей города, руководство Свердловской области и промышленникиАлексей БУЛАТОВ

На церемонии присутствовали вице-губернаторы Свердловской области Алексей Орлов и Валерий Чайников, сотни жителей Верхней Салды, а также промышленники и бизнесмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге не станут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
Общественность Екатеринбурга одобрила строительство биатлонного центра на месте захоронения репрессированных
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной помощи онкобольным
«БКС Брокер» знает, как экономично купить валюту к праздникам
Дополнительные доходы Свердловской области направят на юбилей Екатеринбурга
Больше ярмарок! Мэр Екатеринбурга подписал новое постановление
До конца года доступ к газу получат еще 20 тысяч свердловчан
На Урале наказали инспектора колонии, застрелившего на нелегальной охоте лося
Выходные в Екатеринбурге выдадутся теплыми и дождливыми
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в 25 раз
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Шесть свердловских городов на два дня накроет смог
Мэрия Екатеринбурга к 2020 году планирует капитальный ремонт всех вагонов метро
Прощание с миллиардером-меценатом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде
Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню
54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов
При взрыве на заводе Нижнего Тагила пострадал рабочий
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В ГИБДД по Свердловской области попросили не обращаться к ним с жалобами на гряземесов
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях