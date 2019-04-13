Прощание с главой госпиталя Нижнего Тагила миллиардером Владиславом Тетюхиным: онлайн-трансляция
13 апреля в 12 часов в Верхней Салде началась церемония прощания с известным уральским промышленником, создателей чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Прощание с Владиславом Тетюхиным.Церемония прощания прошла в Нижней Салде, где много лет промышленник возглавлял титановое предприятие.Алексей БУЛАТОВ
"Комсомолка" вела прямую трансляцию с места событий.
Официальная часть церемонии завершилась в 13 часов.
Прощание с Владиславом Тетюхиным 2.В зал пришли сотни жителей города, руководство Свердловской области и промышленникиАлексей БУЛАТОВ
На церемонии присутствовали вице-губернаторы Свердловской области Алексей Орлов и Валерий Чайников, сотни жителей Верхней Салды, а также промышленники и бизнесмены.
ИСТОЧНИК KP.RU