2019-04-13T23:54:07+03:00
Звезды

Арина Верина из Екатеринбурга стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс-Россия-2019»

Ей достался грант на обучение в любом вузе мира
Лев ИСТОМИН
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Арина Верина представляет ЕкатеринбургАрина Верина представляет ЕкатеринбургФото: Павел ФИЛИППОВ
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20-летняя красавица из Екатеринбурга Арина Верина одержала победу в 27-м национальном конкурсе «Мисс-Россия-2019». Она завоевала титул первой вице-мисс.

После концерта Сергея Лазарева объявили победительницу в номинации “Приз зрительских симпатий”, который достался Елене Пановиковой.

Далее члены жюри определились с первой вице-мисс, которой стала екатеринбурженка. А "Мисс Россией-2019" стала Алина Санько, которой вручили 3 миллиона рублей и корону за миллион долларов.

Финал национального конкурса красоты прошел в Москве в ночь на 14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village. В финале приняли участие 50 красавиц из разных регионов России.

Верина стала главной красавицей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верина стала главной красавицей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно в 21 час по столичному времени на сцене появились участницы конкурса, но буквально через несколько минут из них выбрали 20 претенденток, которые по итогам интернет-голосования прошли в финал.

В полночь девушек осталось только 10, из них лучшую выберет жюри. Также зрители конкурса продолжают голосовать через интернет в группе “Вконтакте”. Их голоса принесут лидерам голосования дополнительный балл.

От Екатеринбурга в финал прошли две екатеринбурженки - “Мисс Екатеринбург-2018” Арина Верина и Влада Садирова. Впрочем, в топ-20, а потом и в топ-10 прошла только Арина Верина.

Арине 20 лет, в уральскую столицу она приехала из Краснотурьинска, где выучилась на хореографа, а после этого работала черлидером ХК “Автомобилист”.

У уральской красавицы большие шансы стать лучшей в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

У уральской красавицы большие шансы стать лучшей в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

После победы в городском конкурсе "Комсомолка" поинтересовалась у Арины по поводу амбиций на всероссийском конкурсе. Вот, что она ответила:

- Обязательно пойду за победой. Хочу привезти эту корону в Екатеринбург. На «Мисс Россия» будет дополнительный кастинг и даже конкурс в купальниках. Но я не боюсь и не стесняюсь своего тела, так что с удовольствием поучаствую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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