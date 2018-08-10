Мисс Екатеринбург-2018 мечтает заменить парковку на Площади 1905 года на танцплощадку

СЕГОДНЯ 21:44 2018-08-10T22:15:24+03:00

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Вот и прошел 21-й конкурс "Мисс-Екатеринбург 2018". В напряженной борьбе за звание королевы города соревновались 27 девушек. Но только одна в конце пятничного вечера надела на себя серебряную корону с уральскими самоцветами, села в подаренный автомобиль Lada Granta и уверенно заявила: "Корона не жмет".

- Пока у меня нет водительских прав и управлять машиной я не умею, но сейчас начну учиться, - заявила Арина Верина, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург 2018". - Впереди меня ждет большая ответственность, но я её не страшусь. Возможностей, планов, проектов тоже много, но что из задуманного я реализую в ближайшее время, пока останется для вас загадкой. Во всем меня поддерживает мама и молодой человек. Но пока я даже не обнялась с ними.

На одном из этапов конкурса Арина озвучила проект, в рамках которого на площади 1905 года бы проводились уроки здорового питания, фитнес и танцы. И всё это на месте парковки, так как там большая проходимость. Девушка уверена, что такое средство и место для релаксации необходимо для уставших уральцев после каждого рабочего дня. А проводить занятия с екатеринбуржцами могли бы студенты профильных заведений в качестве практики. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты.

Арину сразу после её победы окружили журналисты, организаторы конкурса и гости мероприятия. Все пытались сфотографироваться с новой Мисс Екатеринбург. Но времени на это у финалистки было немного - нужно опробовать подарок - посидеть за рулем подаренной машины. Кто-то из гостей даже пошутил, мол, забудет Арина про проект - убрать парковку с площади 1905 года и поставить там сцену для флешмобов и занятий спортом. Ведь теперь у красавицы появилась и своя машина, а вскоре будут и права.

Кстати, со сцены перед тем, как вручить Арине ключи от машины, уверяли, что победительницу ждет автомобиль с автоматичекой коробкой передач и кондиционером. Однако опытные водители, заглянув внутрь белой новенькой "Лады", заявили - механика и кондиционером даже не пахнет.