2019-03-21T11:06:51+03:00
Общество

Красавица из Екатеринбурга поборется за звание «Мисс Россия»

Арина Аверина уверенно прошла кастинг и уже начала готовиться к конкурсу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Конкурентками уралочки станут 36 девушек со всей старныКонкурентками уралочки станут 36 девушек со всей старныФото: Павел ФИЛИППОВ
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Арина Аверина, завоевавшая титул «Мисс Екатеринбург»-2018 будет бороться за звание «Мисс Россия». Двадцатилетная красавица из уральской столицы уже успешно прошла кастинг, конкурентками в котором у нее было 300 девушек со всей страны.

- Чтобы стать участницей «Мисс Россия» - не обязательно быть победительницей конкурсов. Единственное, что без опыта подготовка дается сложнее, - рассказала директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

У Арины опыт приличный: студентка колледжа культуры и искусства, спортсменка, активистка. Вместе с уралочкой за титул «Мисс Россия» будут бороться еще 36 красавиц. Подготовка к конкурсу уже началась, а финал состоится в Москве 13 апреля.

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Мисс Екатеринбург - 2018: "Да, я накачала губы и считаю, что это красиво". В эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» Арина Верина рассказала о пирсинге, диете и работе, которую бросила ради конкурса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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