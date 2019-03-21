Красавица из Екатеринбурга поборется за звание «Мисс Россия»

Арина Аверина, завоевавшая титул «Мисс Екатеринбург»-2018 будет бороться за звание «Мисс Россия». Двадцатилетная красавица из уральской столицы уже успешно прошла кастинг, конкурентками в котором у нее было 300 девушек со всей страны.

- Чтобы стать участницей «Мисс Россия» - не обязательно быть победительницей конкурсов. Единственное, что без опыта подготовка дается сложнее, - рассказала директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

У Арины опыт приличный: студентка колледжа культуры и искусства, спортсменка, активистка. Вместе с уралочкой за титул «Мисс Россия» будут бороться еще 36 красавиц. Подготовка к конкурсу уже началась, а финал состоится в Москве 13 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мисс Екатеринбург - 2018: "Да, я накачала губы и считаю, что это красиво". В эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» Арина Верина рассказала о пирсинге, диете и работе, которую бросила ради конкурса (подробнее)