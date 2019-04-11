«Козырный туз» против «Владимирского централа»: Леонид Парфенов объяснил, чем уральская певица Монеточка круче Михаила Круга

Известный тележурналист Леонид Парферов во время беседы со своей коллегой Ксенией Собчак высказался по поводу творчества современных музыкантов. В частности журналист обратил внимание на творчество певицы из Екатеринбурга Лизы Монеточки. Ее композицию «Козырный туз» Парфенов считает более крутой, чем культовый «Владимирский централ» Михаила Круга.

- Семнадцатилетняя девочка с видом невинной Мальвины поет, как сидят на зоне блогеры, потому что один там рассуждал про наш-не наш. И там они клянутся, что сердечко не поставлю я менту. Просто круче «Владимирского централа, - рассказал телеведущий.

Отметим, что буквально неделю назад Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка». Видео посмотрели уже больше 2,6 миллиона человек.

Лиза заметно выделятся на фоне коллег по цехуФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее большой резонанс вызвало видео, на котором Лиза Монеточка спела гимн СССР на фоне американского флага.

Елизавета Гырдымова родилась в Екатеринбурге 20 лет назад. Училась в школе №32 с углубленным изучением гуманитарных предметов, а после поступила в СУНЦ УрГУ – одном из самых перспективных учебно-научных центов страны.

Один из первых хитов молодой уральской певицы – «Я Лиза», который сделал девушку известной.

На концертах Лиза зарабатывает не хуже своих известных коллег. Фото: instagram Монеточки

- Песни я могу сочинять и в маршрутке, и на улице. У меня в фанатах и бабушкины подружки-пенсионерки, и бородатые дяденьки, - рассказывала Елизавета «Комсомолке».

В итоге только за 2018 год Лиза Монеточка заработала больше 30 миллионов рублей.

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