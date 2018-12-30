2018-12-30T12:35:59+03:00
Звезды

Уральская певица Монеточка заработала за год больше 30 миллионов рублей

Это доходы от концертов, продажи записей и рекламы [видео]
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Еще год назад о певице из Екатеринбурга Монеточке мало кто знал. А уже сегодня 20-летнюю Елизавету Гардымову (настоящее имя певицы – Ред.) можно смело назвать миллионершей. Ее приглашает к себе на шоу Иван Ургант, а гонорары за концерты превышают миллион рублей (для сравнения за первый концерт она получила всего 10 тысяч рублей.). Теперь средняя сумма годового заработка певицы по данным издания The Bell составила 31 500 000 рублей.

— Помимо концертов, Монеточка могла заработать около 12 миллионов рублей на продаже записей и стриминге. Небольшая доля выручки, около 10%, пришлась на мерч. Точно не известно, сколько исполнительница заработала на рекламе, но одну из ее песен, например, использовала в своем ролике сеть магазинов «М.Видео», — пишет издание.

Впрочем, это и не удивительно. Ведь сегодня Монеточка одна из самых популярных молодежных певиц. В одном только Instagram у нее больше 300 000 подписчиков.

Школьница из Екатеринбурга сочинила "гимн" про свое поколение.Алексей БУЛАТОВ

Вот что значит, если занимаешься любимым делом с детства. Лиза начала писать стихи с малых лет, а петь - в старших классах.

– Я под своим именем не пою – выбрала себе псевдоним «Монеточка». А что, «монета-Лизавета» рифмуется, – рассказывала Лиза «КП»-Екатеринбург на заре своей карьеры в 2016-м году. –У меня кстати в «Контакте» уже больше семи тысяч подписчиков. Думала, что буду петь для школьников и студентов, но у меня в фанатах и бабушкины подружки-пенсионерки, и бородатые дяденьки!

В москву Лиза переехала в 2016-м году. Сейчас она учится во ВГИКе и активно гастролирует. Её альбом 2018 года «Раскраски для взрослых» попал в топ-100 «Яндекс.Музыки», а песня «Нимфоманка» заняла в нем первое место.

А в 2016-м о такой славе Лиза могла только мечтать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в 2016-м о такой славе Лиза могла только мечтать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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