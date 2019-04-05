«Самый лучший день» на повторе: на Урале мальчик-сирота учится говорить при помощи песен Лепса

Мы привыкли петь песни любимых исполнителей в караоке, в душе и с друзьями во время шумного застолья. Для нас – это обычная забава. Но для 15-летнего Вани Исакова (фамилия изменена - Ред.) из центра социальной помощи семье и детям Полевского музыка стала проводником в жизнь.

НЕ БУДЕШЬ ПЕТЬ – НЕ БУДЕТ И ПЕСЕН ЛЕПСА

Ваня – сирота, каких много. На Урал он переехал в 2014 году. Тогда его перевели из детского центра Санкт-Петербурга в центр социальной помощи Полевского. Ваня с детства страдает дефектом речи. Из-за него мальчик проглатывает слова и невнятно говорит. Чтобы, как-то побороть недуг с Ваней ежедневно занимаются логопед, дефектолог и психолог.

Ваня вместе с психологом Ольгой. Фото: предоставлено Ольгой Корж

- Год назад, я обратила внимание на то, что Ваня очень любит слушать современную музыку: он затихал, качал головой в такт, - рассказывает «КП»-Екатеринбург психолог Ольга Корж. - Особенно ему нравились песни Григория Лепса. Но при этом подпевать он не пытался, всегда молчал.

Тогда Ольга подумала, а что если научить Ваню петь. Вдруг любимый исполнитель поможет, Ване поверить в себя. Ольга просила Ваню спеть раз, два; уговаривала. Но подросток всегда смущался и отказывался.

- На одном из занятий я поставила ультиматум: не будешь петь – тогда и песен Лепса не будет, - говорит Ольга. - Ваня нехотя согласился и поначалу неуверенно пел лишь припев. Но с каждым разом у него получалось все лучше и лучше. В один прекрасный день он перестал стесняться, и даже согласился выступить перед друзьями. Ребята аплодировали Ване. И это его очень вдохновило! Он стал охотно давать мини-концерты. Это было удивительно: благодаря таким занятиям у Вани пропали мысли о своем «больном голосе».

НА КОНЦЕРТЕ ВАНЯ СЧАСТЛИВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/698578" frameborder="0"></iframe> На Урале мальчик-инвалид улучшает речь с помощью песен Григория Лепса.

За обычным на первый взгляд пением стоят сотни часов занятий. Каждый день Ваня занимается с психологом по полтора часа, но два-три раза в неделю ему выделяют по 30 минут на репетиции. И так уже больше года.

За это время репертуар юного исполнителя заметно увеличился, а речь Ивана стала чище и четче. Его любимые песни это «Самый лучший день», «Орлы или вороны» Григория Лепса. Кроме них он также выучил три песни Стаса Михайлова – «Отпусти», «Ты», «Все для тебя». Не обошел он вниманием и хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Кроме композиций звезд эстрады Ваня также читает стихи, что хорошо влияет на развитие памяти.

Ваня мечтает о новом современном микрофоне, чтобы еще лучше петь любимые песни. Фото: предоставлено Ольгой Корж

Пропадать своему таланту зря подросток не дает и регулярно устраивает выступления для друзей. Стоит ли говорить, про то, какой подарок он преподнес девочкам и воспитательницам на 8 Марта.

- Раньше для его выступлений хватало обычного магнитофона в кабинете, но теперь он так полюбил пение, что, порой, его слышно на все здание, - улыбается Ольга. – Теперь если Ваня хочет спеть что-то для друзей, мы собираемся в актовом зале. Самое крутое выступление было летом, когда он вышел на сцену и словно оказался в концертном зале Кремля. Его друзья снимали на видео, фотографировали и подключили колонки. Вы бы видели, сколько счастья было у этого ребенка!

ОПЕРАЦИЯ «НАЙТИ ЛЕПСА»

Еще с прошлой осени Ольга не прекращает попытки познакомить Ваню с его главным кумиром – Григорием Лепсом. Она уже писала во все фан-группы и даже на личную почту, но так и не получила обратной связи. Сложно представить, как для мальчика будет дорога каждая секунда общения со своим любимым певцом.

Небольшое обращение от самого Лепса стало бы главным событием в жизни Вани. Мы очень надеемся, что Григорий Викторович узнает о юном поклоннике из уральской глубинки. Фото: предоставлено Ольгой Корж

- Скоро Ваня уедет от нас в специализированный центр для детей с такими же проблемами, там ему будет лучше, - вздыхает Ольга. – Хочется до его отъезда сделать последнее усилие, и проверить теорию шести рукопожатий в действии. Для Лепса ничего бы не стоило записать в двух словах видео о том, какой Ваня молодец, очень здорово поет и что сам Лепс с радостью бы с ним спел.

Мы очень надеемся, что наша публикация этой истории дойдет до Григория Викторовича Лепса или его представителей, и они свяжутся с редакцией «Комсомолки».