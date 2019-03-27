Ближайшего соратника первого президента РФ госпитализировали из отеля напротив Ельцин Центра

В среду вечером ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина, экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис должен был выступить в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра на дискуссии «Народная трибуна».

Однако незадолго до выступления политика сразил инсульт. Это произошло в тот момент, когда 73-летний Бурбулис находился в отеле «Хайятт», располагающийся в аккурат через дорогу от места выступления.

По информации от источника «Комсомолки», сейчас политик находится в реанимационном отделении Областной клинической больницы №1, куда его экстренно доставила бригада скорой помощи. Врачи делают все для его спасения.

Мероприятие из-за внезапной болезни политика пришлось отменить.

Отметим, что Геннадий Бурбулис родом с Урала. Он родился в 50-ти километрах от Екатеринбурга в городе Первоуральск. Учился в Свердловске, окончил философский факультет Уральского государственного университета, после чего много лет преподавал здесь же. В ближайшее окружение Бориса Ельцина вошел во второй половине 1980-х годов.

Позже вместе с Борисом Ельциным подписывал Беловежские соглашения, которые фактически поставили точку в истории СССР.