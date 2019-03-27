Качество и безопасность: на дорогах Свердловской области освоят 3 миллиарда рублей

Свердловская область попала в список регионов, где до 2024 года модернизируют дорожную инфраструктуру. Автотрассы приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для этого из федерального, областного и муниципальных бюджетов на Урал будет потрачено 3 миллиарда рублей. Дороги на протяжении пяти лет будут ремонтировать в рамках двух агломераций – Екатеринбургской и Нижнетагильской и трассах, которые связывают самые крупные города региона между собой.

Екатеринбург в рамках проекта получит 1 миллиард рублей, а Нижний Тагил 576 миллионов рублей, остальное – освоят в области. Из региональной казны на ремонт заложено 1,06 миллиарда рублей, 52,6 миллиона даст бюджет Екатеринбурга. Эти средства будут потрачены на ремонт 176 километров областных дорог, 255 километров улиц уральской столицы, а также 96 километров дорог Нижнего Тагила и его пригорода. Также на эти деньги оборудуют десятки пешеходных переходов.

Ремонт затронет и дороги в Екатеринбурге и Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ

Проект начнут уже в этом году. В порядок приведут 39 участков областных трасс длиной чуть больше 80 километров. Это участки дорог: Екатеринбург-Реж-Алапаевск, Тюменский и Серовский тракты.

Главная задача проекта в рамках Свердловской области – повысить качество дорог: в двух городских агломерациях уровень качественных дорог должен повыситься до 85%, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – до 66%, в регионе – до 51,7%.