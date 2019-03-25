2019-03-25T14:33:54+03:00
Недвижимость

Екатеринбург получит чистую горячую воду

Рассказываем, какие проблемы нужно для этого решить и как будет организована система ГВС
Лев ИСТОМИН
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Проблемы модернизации схемы теплоснабжения энергетики и представители власти решают сообща. Фото: предоставлено ЕТКПроблемы модернизации схемы теплоснабжения энергетики и представители власти решают сообща. Фото: предоставлено ЕТК
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К 2022 году Екатеринбург должен перейти на закрытую схему горячего водоснабжения. Такое требование прописано в федеральном законодательстве. С этого времени качество горячей воды повысится до уровня холодной. Говоря простыми словами, из крана будет течь не техническая вода, а чистая, которую можно пить в кипяченом виде. Жалобы на грязные примеси и запах останутся в прошлом.

- В новой системе теплоснабжения не предусматривается использование сетевой воды путем ее отбора из тепловой сети. В этом случае нагрев холодной воды, отбираемой из водопровода, осуществляется сетевой водой в водяном подогревателе. Смешения контуров систем отопления и горячего водоснабжения не происходит, - рассказывают в «Екатеринбургской теплосетевой компании».

В схеме есть плюсы и для экономики региона, и для потребителей, и для ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Во-первых, город сможет выполнять программы по энергосбережению, а регион - привлечь дополнительные инвестиции, система теплоснабжения станет более надежной, а качество предоставления услуги резко возрастет.

Во-вторых, за счет снижения теплопотребления (а такой эффект предусмотрен) снизится плата за тепловую энергию. Также появится возможность индивидуального автоматического погодного регулирования и будет обеспечена достоверность учета тепловой энергии.

В-третьих, РСО смогут повысить качество услуг, стабилизировать режимы теплоснабжения, снизив потери и экономя ресурсы.

Работы по модернизации системы теплоснабжения в АО «ЕТК» проводят уже несколько лет. И сегодня опыт компании предлагают транслировать на другие населенные пункты области. За четыре года «ЕТК» (свердловский филиал «Т Плюс») вложил в развитие системы теплоснабжения города 13,4 миллиарда рублей. За это время заменены и отремонтированы 140 километров теплосетей, а также обновлены теплоисточники.

- Такой уровень подхода, грамотного построения системы достоин транслирования на другие муниципалитеты. Вопрос перехода на закрытую систему ГВС финансово емкий. Совместно с областным Министерством энергетики и ЖКХ мы будем выстраивать план мероприятий, чтобы достигнуть цели, - говорит депутат регионального Законодательного Собрания Валентин Лаппо.

Действительно, чтобы перевести Екатеринбург на новую систему ГВС, потребуются немалые деньги, которые нужно использовать в сжатые сроки – до запуска осталось всего 2,5 года. Общие затраты составят порядка 70 миллиардов рублей. И главная проблема в этом вопросе, по словам участников совещания, где присутствовали энергетики, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представители муниципальной власти, это поиски источников финансирования.

- Наша цель – получить новое качество жизни екатеринбуржцев. Депутатам Законодательного собрания мы представили весь спектр вопросов, которые нужно решить. Это будет совместная работа законодательной и исполнительной власти, а также бизнеса, - заключил директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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