2019-03-15T15:40:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержан депутат Госдумы

Его обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей
Лев ИСТОМИН
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Вадим Белоусов задержан в Екатеринбурге. Фото: сайт Госдумы РФВадим Белоусов задержан в Екатеринбурге. Фото: сайт Госдумы РФ
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В Екатеринбурге в пятницу, 15 марта, задержали депутат Государственной думы РФ Вадима Белоусова. С 12 часов в Ленинском районном суде проходит заседание по определению меры пресечения парламентарию.

Белоусов на пару с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем обвиняется в получении взятки в размере 3,5 миллиарда рублей. Информацию о задержании депутата «Комсомолке» подтвердил его адвокат Игорь Трунов.

- Да, сегодня задержали в Екатеринбурге, к 12 часам доставили в суд, где сегодня могут избрать меру пресечения. На самом деле, у суда есть возможность маневра, и тогда избрание меры пресечения перенесут на выходные или на понедельник, - говорит адвокат.

Сам обвиняемый своей вины не признает. По данным «Комсомолки», он уверен, что его подставили третьи лица, которые и могли совершить преступление.

Взятку Белоусов мог получить за покровительство одному из холдингов, организации которого выигрывали тендеры на дорожное обслуживание на Южном Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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