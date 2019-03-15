Коллапс 1 февраля не повторится: в Екатеринбурге отменят одновременную запись в первые классы

В мэрии Екатеринбурга придумали, как предотвратить ежегодные сбои на сайте госуслуг, которые происходят в ночь на 1 февраля из-за массовой подачи заявлений родителей будущих первоклассников.

С 2020 года городской Департамент образования намерен ввести поэтапную систему записи в школу: делать это будут по районам. Это исключит ажиотаж среди родителей, которые штурмуют интернет, из-за чего происходят сбои.

- Разведем поэтапно подачу заявлений по районам, чтобы не «рухнул» сайт, - заявила в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» заместитель начальника департамента Елена Кречетова.

По ее словам, дополнительными мерами для нормальной записи станут новые категории льготников, которые могут записать в школу детей с 15 декабря. Также возможность электронной записи есть на официальном сайте города. Правда, в этом году этой услугой воспользовались всего 3 тысячи человек из общего числа (в школах ждут 19,5 тысячи первоклассников).

Сейчас проект раздельной записи в школы по районам проходит правовую экспертизу.

Для записи в нужную школу не придется штурмовать интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году город в очередной раз столкнулся с проблемами с записью в первые классы. До начала февраля в школы подали заявления родители 917 льготников. В ночь на 1 февраля из-за массовой подачи электронных заявлений на портале госуслуг произошел сбой.

- Заявления с портала поступали в ведомственную систему не по времени регистрации в интернете. Сейчас все эти нюансы устранены. На 14 марта в первые классы зачислены 16 900 детей, это 86%. Остальных ждем в школах с документами до 5 сентября, - рассказывает Елена Кречетова.

Также чиновница объяснила, почему с проблемой записи детей сталкивается именно Екатеринбург. Потому что, к примеру, в Челябинске такой проблемы нет. По словам Кречетовой, в уральской столицы проживают умные люди, которые активно пользуются интернетом, предпочитая пользоваться электронной записью.

Полную запись эфира слушайте здесь.