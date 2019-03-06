«Приходилось подмываться горячим чаем»: исповедь бывших заключенных женской колонии на Урале

Жалобы на условия содержания в местах лишения свободы от осужденных давно стали обычным делом. Как правило, зэки пытаются привлечь к себе внимание представителей ОНК.

На этой неделе правозащитники сообщили о грубых нарушениях прав человека в женской ИК № 16 Краснотурьинска (город на севере Свердловской области – прим. ред.).

Ольга Козленко вышла на свободу в конце декабряФото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему заключенным запрещают проводить в камерах гигиенические процедуры, даже если у женщины «критические дни»? Кто установил правила, при которых осужденные обязаны стоять в камере ШИЗО? Почему, вопреки закону, администрация ИК-16 запрещает женщинам звонить домой своим детям или родственникам? – задавались вопросом члены «Межрегионального центра прав человека».

Свою версию происходящего за стенами ИК высказали сразу три бывшие заключенные. От описываемых ими вещей могут пойти мурашки по коже.

Уроженка Ревды Ольга Козленко вышла на свободу в конце прошлого года, три года она провела за решеткой по статье 228. Это была ее вторая судимость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/695665" frameborder="0"></iframe> Женщины отбывавшие наказание в ИК-16 рассказали о обстановке в колонии.Алексей БУЛАТОВ

- После драки с одной из заключенных, которая украла у меня кофе, меня отправили на две недели в штрафной изолятор, - рассказала Ольга «КП». – Подъем был в 5 утра, а ложились спать в 21:00. Все 16 часов заставляли стоять, разрешалось только ходить. С утра давали стакан воды и еду. Если надзиратели заметят, как ты присела, то добавят еще сутки в ШИЗО. Однажды женщину из моего отряда отправили туда во время месячных, и ей приходилось подмываться горячим чаем.

Среди тех, кто решился дать показания против администрации колонии, есть и осужденная за растрату Лариса Литвинцева. Она вышла на свободу еще в августе, но боялась в одиночку писать заявления или придавать огласке издевательства над женщинами. По ее словам, в колонии полностью отсутствует горячая вода, а каждому отряду полагается лишь 8 звонков в месяц по 15 минут каждый.

- На территории ИК есть свинарник и коровник, где нас заставляют таскать навоз. Мы должны носить тачки не больше 7 килограмм, но, как и кто их будет взвешивать?! Также есть «чудеснейшая» операция «Пожар». За 5-7 минут мы должны собрать свои вещи с матрасами, выбежать на улицу и выстроиться в шеренгу. Если руководству не понравится – будем заново отрабатывать. Также не обращают внимания на заболевания женщин. Моя подруга скончалась от приступа астмы во время кошения травы, - заявила бывшая заключенная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/695672" frameborder="0"></iframe> Женщины отбывавшие наказание в ИК-16 рассказали как обстоят дела с телефонными разговорами.Алексей БУЛАТОВ

Лариса Литвинцева 2,5 года отбывала наказание в ИК № 16Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с лечением заключенных подтвердила и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- За последний год в этой колонии многое изменилось в лучшую сторону, раньше там все было сложнее и хуже. Из слов этих девушек я не узнала ничего нового, - кратко пояснила омбудсмен.

В ГУФСИН ИК № 16 называют образцовым учреждением и опровергают все обвинения. Не секрет, что в колонии проводятся различные мероприятия, такие как конкурсы красоты и празднование 8 Марта, но по словам девушек – это «показуха на камеру».

- В исправительной колонии действуют клуб, спортивный зал и площадка для занятий спортом, библиотека, книжный фонд которой составляет 4500 книг, видеофонд – 57 кинофильмов. В каждом отряде имеется телевизор для просмотра телепередач согласно распорядку дня, - отмечают в ведомстве. - Для того чтобы осужденные женщины не теряли социальные связи и могли общаться со своими близкими, в учреждении установлены видеотерминал и 16 таксофонов.

После скандальных заявлений бывших заключенных, состоянием дел в ИК заинтересовалась прокуратура.

- Сотрудники аппарата прокуратуры области выехали в колонию, что на месте проверить доводы представителей общественной организации и бывших заключенных, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В исправительном учреждении размещаются в среднем от 400 до 430 женщин. В 2018-2019 годах органами прокуратуры в ИК № 16 выявлялись нарушения бытовых и санитарных условий содержания осужденных, недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства, несоблюдение требований пожарной безопасности.