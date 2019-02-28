2019-02-28T10:42:20+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге люди не могут выйти из подъездов из-за прорыва водопровода

На ЖБИ затопило несколько дворов многоэтажек
Лев ИСТОМИН
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Вода затопила несколько дворовВода затопила несколько дворовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ в ночь на четверг произошла крупная коммунальная авария. Во дворе дома №6 по улице Высоцкого в половине пятого утра прорвало трубу с холодной водой.

- Заявка поступила к 4:30, спустя част водовод диаметров 300 миллиметров отключили. Утром начались раскопочные и восстановительные работы, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Последствия утечки будут ликвидировать в течение сегодняшнего дня. Предварительной причиной аварии в учреждении называют изношенность сетей. Воды в близлежащих домах пока нет, поэтому на место с утра выехала автоцистерна.

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

По словам местных жителей, холодная вода затопила несколько дворов по улицам Сыромолотова, Высоцкого и Новгородцевой, из-за чего люди даже не могли выйти и подъездов и выйти на улицу.

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

- Утром не смог подойти к своей машине, пришлось аккуратно пробираться вдоль самого дома к проезжей части и ехать на такси. У нас настоящий потоп, который потом, видимо, трансформируется в каток, - рассказывает местный житель Максим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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