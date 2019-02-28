Жителя Екатеринбурга, который спас из пожара троих детей, выселяют из дома

В конце января жители Екатеринбурга узнали имя местного героя, который спас из горящего дома троих детей. Им оказался Геворг Аветисян, мужчина проезжал мимо и бросился в огонь, несмотря на смертельную опасность. В МЧС решили отблагодарить героя огнетушителем и грамотой, что вызвало не мало споров, но теперь Геворгу самому может потребоваться помощь. Ленинский районный суд вынес постановление о выселении его семьи из частного дома на улице Советских женщин.

За спасение детей Геворгу подарили огнетушитель

В мэрии пояснили, что эта квартира была предоставлена деду супруги Аветисяна Татьяне в 1975 году по решению завода «Свердлесмаш», однако через 20 лет квартира перешла в муниципальную собственность. Суд принял решение о выселении семьи, так как они не приобрели право пользования квартирой.

- Теперь будем жить в этом же районе, но в съемной квартире, - рассказывает «Комсомолке» Геворг Аветисян. - Аренда стоит 17 тысяч в месяц. Сам я уже четыре месяца не работаю из-за здоровья, но это не страшно ведь у меня свой сервис шиномонтажа.

Новость о выселении дошла и до мэра Александра Высокинского, чиновник заявил, что в курсе ситуации и постарается помочь Геворгу и его семье.