В Екатеринбурге незнакомец спас из огня троих детей
Пожар начался среди бела дня в субботу
Дым был виден издалека. Фото: Наталья Пахомова/паблик "Инцидент Екатеринбург" в Вконтакте
Изменить размер текста:
В субботу днем в одном из частных домов по улице Депутатской в Цыганском поселке произошел серьезный пожар. Черный столб дыма был виден за несколько километров.
В горящем доме оказались трое детей, которых спас неизвестный проезжавший мимо автолюбитель. Мужчина передал малышей соседям погорельцев и уехал.
- В результате пожара никто не пострадал. Пожарные не допустили распространения огня на строения, расположенные по соседству, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении огня задействовали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.