В Екатеринбурге незнакомец спас из огня троих детей

СЕГОДНЯ 19:49 2019-01-26T19:49:31+03:00

Дым был виден издалека. Фото: Наталья Пахомова/паблик "Инцидент Екатеринбург" в Вконтакте

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В субботу днем в одном из частных домов по улице Депутатской в Цыганском поселке произошел серьезный пожар. Черный столб дыма был виден за несколько километров.

В горящем доме оказались трое детей, которых спас неизвестный проезжавший мимо автолюбитель. Мужчина передал малышей соседям погорельцев и уехал.

- В результате пожара никто не пострадал. Пожарные не допустили распространения огня на строения, расположенные по соседству, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В тушении огня задействовали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.