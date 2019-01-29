2019-01-29T07:16:29+03:00
Общество

Екатеринбуржцу, который спас из горящего дома на Депутатской трех детей, подарили огнетушитель

Мужчина признался, что поступить иначе он бы не смог, так как сам воспитывает пятерых дочерей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге в Главном управлении МЧС России прошло чествование 30-летнего Геворга Аветисяна, спасшего из горящего дома троих детей. Пожар в Цыганском поселке произошел 26 января, когда мужчина вместе с женой проезжали мимо. Вдруг Геворг увидел, что в окне полыхающего дома кто-то машет руками, тут остановился и бросился на помощь.

- Ситуация на пожаре была сложная. Дети остались без присмотра взрослых, а путь к спасению через двери был отрезан огнем. Благодаря смелым и решительным действиям, когда счет шел на минуты до прибытия пожарных из горящего дома были спасены три детские жизни, - сказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Чтобы спасти детей, Геворг разбил кирпичом стекла и одного за другим вытащил двух 12-летних девочек и мальчика 10 лет. После этого мужчина успел спасти от огня и припаркованный возле дома автомобиль, отбуксировав его на безопасное расстояние. Его супруга, тем временем, вызывала пожарных.

- Поступить по-другому я бы не смог, - говорит папа пятерых дочерей Геворг Аветисян. - Когда я вытаскивал детей из горящего дома, я не думал ни о чем, у меня была цель - спасти ребят и я смог это сделать, чему очень рад.

За проявленное мужество, мужчину наградили благодарственным письмом и подарили огнетушитель.

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