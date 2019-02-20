Мэр Екатеринбурга разрешил строить храм Святой Екатерины у Театра драмы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал утвердил проект планировки и межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади – улицы Антона Валека.

На данном земельном участке планируется возвести Храм Святой Екатерины. Его планируют возвести за четыре года к 300-летию Екатеринбурга. Предполагается, что храм будет вмещать до 2 500 прихожан, а стены отделают мозаикой. Высоту здание будет достигать 66 метров. На цокольном этаже разместится газовая котельная, прачечная, склады и технические помещения.

Фото: Фонд Святой Екатерины

На первом – церковный магазин и чайная для прихожан, помещение для баков со святой водой, крещальня, зал для Патриарха, Владыки и гостей, а также трапезные и комнаты для духовенства. На втором этаже архитекторы предусмотрели молельный зал на 800 человек.

- Ранее в уральской столице прошли общественные обсуждения по данному вопросу, - отметили в пресс-службе мэрии. - В них приняли участие 3 тысячи 309 человек. В поддержку размещения Собора поступило 3 тысячи 107 обращений, против – 192 обращения. Остальные участники внесли иные предложения.

Идея строительство храма Святой Екатерины уже два года является одной из самых острых и обсуждаемых тем среди жителей Екатеринбурга. Изначально его предлагали разместить в акватории Горосдкого пруда, но позже было принято решение перенести его к Театру драмы.

В числе известных уральцев, поддержавших строительство храма, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и историк Вера Зинченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты о строительстве Храма-на-Воде: «Воздух не загрязнит, но рыба погибнет». В мэрии опубликовали документы с оценкой последствий возведения искусственного острова на Городском пруду (Подробности)

Екатеринбургская епархия о переносе «Храма-на-Воде»: Его дизайн на суше почти не изменится. Он будет больше похож на тот проект, который планировался к возведению в акватории городского пруда, чем на тот, который исторически стоял на площади Труда (Подробности)

Противникам храма у Драмтеатра в Екатеринбурге не дают отметить Старый новый год в сквере. Активисты «топят» против вырубки деревьев, но говорят, что ни к чему не призывают (Подробности)