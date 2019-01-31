2019-01-31T10:25:55+03:00
Общество

Владимир Шахрин выступил за строительство храма святой Екатерины у Театра драмы в уральской столице

Лидер группы «Чайф» считает, что горожане должны уметь слушать друг друга
Лев Истомин
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Музыкант поддержал известный проектМузыкант поддержал известный проектФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поддержал строительство храма святой Екатерины у Театра драмы в уральской столице. Музыкант считает, что горожане должны уметь идти на компромисс и слышать друг друга.

- У меня просто есть позиция, что мы горожане, должны уметь слушать друг друга, уметь слушать аргументы, находить компромиссы, уметь уступать. Понятно, что он должен находиться в центре. Я посмотрел проект, там есть сквер, где будут проходить различные мероприятия. Я готов к этому компромиссу, - рассказал Шахрин журналистам портала Е1.

По словам музыканта, площадка возле Театра драмы – это и есть нормальный, здоровый компромисс.

Храм займет только часть сквера. Пространство вокруг будет доступно для прогулок. Фото: проектная документация

Храм займет только часть сквера. Пространство вокруг будет доступно для прогулок. Фото: проектная документация

Напомним, что по проекту, храм будет вмещать до 2500 прихожан, его стены украсят мозаикой. Высота здания будет достигать 66 метров. Здесь будут проходить не только религиозные, но и общественные мероприятия.

Ранее строительство храма святой Екатерины в этом месте поддержали президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, и.о. ректора Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников и православная общественница Оксана Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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