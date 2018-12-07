2018-12-10T16:46:48+03:00
Общество

Стал известен окончательный проект храма Святой Екатерины

Рассматриваем фотографии будущего святилища
Олег Галимов
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Здание планируют построить к 2023 году. Фото: фонд Святой ЕкатериныЗдание планируют построить к 2023 году. Фото: фонд Святой Екатерины
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Сегодня Екатеринбург отмечает день своей небесной покровительницы – Святой Екатерины. Именно ей будет посвящен скандальный храм, который планируют построить на берегу Городского пруда со стороны Театра драмы.

Изначально храм планировали строить у Плотинки. Фото: фонд Святой Екатерины

Изначально храм планировали строить у Плотинки. Фото: фонд Святой Екатерины

В распоряжении «Комсомолки» появились фотографии окончательного проекта святилища. Его размеры не только впечатляют, но и вызывают еще больше вопросов о целесообразности возведения такого здания в центре мегаполиса.

Храм будет рассчитан на 2500 человек. Фото: фонд Святой Екатерины

Храм будет рассчитан на 2500 человек. Фото: фонд Святой Екатерины

Предполагается, что храм будет вмещать до 2 500 прихожан, а стены отделают мозаикой. Высоту здание будет достигать 66 метров. На цокольном этаже разместится газовая котельная, прачечная, склады и технические помещения.

Жители Екатеринбурга до сих пор не понимают, зачем такое сооружение в центре города. Фото: фонд Святой Екатерины

Жители Екатеринбурга до сих пор не понимают, зачем такое сооружение в центре города. Фото: фонд Святой Екатерины

На первом – церковный магазин и чайная для прихожан, помещение для баков со святой водой, крещальня, зал для Патриарха, Владыки и гостей, а также трапезные и комнаты для духовенства. На втором этаже архитекторы предусмотрели молельный зал на 800 человек.

Строительство планируют завершить к 2023 году.

Первые разговоры о необходимости постройки храма появились в 2010 году. Тогда епархия объявила, что он появится на месте фонтана «Каменный цветок», но вскоре от этой идеи отказались.

Так мог выглядеть Храм-на-Воде. Фото: Минстрой Свердловской области

Так мог выглядеть Храм-на-Воде. Фото: Минстрой Свердловской области

Наибольшее негодование вызвал проект так называемого «Храма-на-Воде», который должен был расположиться посреди акватории Городского пруда. В результате жители несколько раз выходили на митинги.

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Екатеринбургская епархия о переносе «Храма-на-Воде»: Его дизайн на суше почти не изменится. Он будет больше похож на тот проект, который планировался к возведению в акватории городского пруда, чем на тот, который исторически стоял на площади Труда (Подробности)

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