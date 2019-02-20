«Клиника года-2019» в Екатеринбурге: выбираем вместе с читателями лучшие клиники города

Конкурс на звание лучшей клиники в своем сегменте «Комсомольская правда» проводит каждый год. Вместе с читателями мы знакомимся с медицинскими учреждениями уральской столицы, разбираемся в особенностях и уникальных предложениях каждой клинике и в итоге выбираем лучших.

Конкурс дает возможность медицинским учреждениям подробно рассказать о своих услугах, о наработках и применении на практике современных технологий и с помощью этого наладить обратную связь с пациентами. «Комсомолка» выступает площадкой, на которой ведется открытый и честный диалог, результат которого – объективная и актуальная картина медицинских услуг в Екатеринбурге.

«Клиника года-2019» призвана повысить престиж профессии врача, а также всех профессий, связанных с медициной – медсестер и прочих специалистов.

Начиная с февраля, жители Свердловской области голосуют за медицинские учреждения в нескольких номинациях. По итогам народного голосования будут определены победители конкурса, а ко Дню медицинского работника мы проведем торжественную церемонию награждения.

Хотите стать участником проекта и получить обратную связь от уральцев, подробно рассказать о своих услугах? Оставляйте заявку по электронному адресу: konkurs.ekb@phkp.ru

Каждый читатель может проголосовать за лучшую клинику на специальной странице нашего сайта.