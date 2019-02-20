Убийцу студента УрГЮУ объявили в международный розыск

Следователи СКР объявили в международный розыск 23-летнего Сандала Трофимова, которого подозревают в убийстве студента УрГЮУ Цырендоржи Юндунова. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Все произошло в ночь на 16 сентября в клубе «Мед» во время вечеринки «Осенний рейв», на которой присутствовали учащиеся нескольких вузов. В ходе возникшего конфликта Трофимов напал с ножом на Юндунова. От полученных ранений Цырендоржи скончался на месте, а двоих его друзей доставили в больницу.

Цырендоржи Юндунову было 19 лет. Фото: соцсети

Осенью силовики объявили Трофимова в розыск, и его ориентировка появилась на официальном сайте МВД России.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Сандала Трофимова, просят сообщить информацию по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области +7 (343) 297-7-222 или +7 922 193 93 04 (старший следователь отдела Илья Вячеславович Кожевников). Конфиденциальность гарантируется.

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