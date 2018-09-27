Опубликованы фотографии предполагаемого убийцы студента в ночном клубе Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-27T09:16:11+03:00

Потасовка произошла в ночь на 16 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Следователи Екатеринбурга опубликовали фотографии предполагаемого убийцы студента УрГЮУ в ночном клубе «Мед». Им оказался 23-летний Сандал Трофимов.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября у входа в развлекательное заведение. Конфликт троих студентов и Трофимова возник на почве национальной нетерпимости, после чего разборки продолжились на улице.

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе потасовки Трофимов нанес смертельный удар ножом первокурснику юридического вуза Цырендоржи Юндунову, а также ранил двоих его друзей.

Погибший Юндунов был родом из Читы и раньше занимался дзюдо. Фото: соцсети

Юндунов скончался на месте, остальные были доставлены в больницу. Сандал Трофимов скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении Трофимова, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области: р.т.: 8(343)297-7-222, с.т.: 8-922-193-93-04 (старший следователь отдела Илья Вячеславович Кожевников).

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