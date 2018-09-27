2018-09-27T09:16:11+03:00
Происшествия

Опубликованы фотографии предполагаемого убийцы студента в ночном клубе Екатеринбурга

23-летний Сандал Трофимов объявлен в розыск
Олег Галимов
Поделиться:
Потасовка произошла в ночь на 16 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской областиПотасовка произошла в ночь на 16 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Следователи Екатеринбурга опубликовали фотографии предполагаемого убийцы студента УрГЮУ в ночном клубе «Мед». Им оказался 23-летний Сандал Трофимов.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября у входа в развлекательное заведение. Конфликт троих студентов и Трофимова возник на почве национальной нетерпимости, после чего разборки продолжились на улице.

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе потасовки Трофимов нанес смертельный удар ножом первокурснику юридического вуза Цырендоржи Юндунову, а также ранил двоих его друзей.

Погибший Юндунов был родом из Читы и раньше занимался дзюдо. Фото: соцсети

Погибший Юндунов был родом из Читы и раньше занимался дзюдо. Фото: соцсети

Юндунов скончался на месте, остальные были доставлены в больницу. Сандал Трофимов скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении Трофимова, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области: р.т.: 8(343)297-7-222, с.т.: 8-922-193-93-04 (старший следователь отдела Илья Вячеславович Кожевников).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расовая ненависть и алкоголь: убитым в Екатеринбурге студентом оказался первокурсник из Бурятии (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Водитель уснул: на ЕКАДе Lada Vesta, выехав на встречку, врезалась в ЗИЛ
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
В Первоуральске пьяный вор спалил квартиру соседей, не найдя в ней ничего ценного
Уралец за долги по налогам лишился двух Камазов
В Екатеринбурге за 17 миллионов рублей продают памятник архитектуры XIX века
Финишная прямая: в Екатеринбурге стартовал четвертый этап отопительного сезона
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
В колонию Лошагина пытались передать 40 сотовых телефонов для заключенных
В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная вакцинация от гриппа
Свердловские ученые изобрели титановую сетку, ускоряющую заживление после операций
В Нижних Сергах полицейского уволили после охоты на зайцев
В Нижнем Тагиле ищут 87-летнюю старушку, которая страдает потерей памяти
Обсудили дороги: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел первое совещание с главами районов
Самая лучшая участковая медсестра работает в больнице Асбеста
Свердловчанка отсудила 1,5 миллиона рублей за арестованный приставами залоговый BMW