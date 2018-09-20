2018-09-20T12:31:32+03:00
Происшествия

Расовая ненависть и алкоголь: убитым в Екатеринбурге студентом оказался первокурсник из Бурятии

По данным «Комсомолки» сыщики разыскивают заочника из Горного университета
Олег Галимов
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Расследованием убийства занимается особый отдел СКРРасследованием убийства занимается особый отдел СКРФото: Алексей БУЛАТОВ
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Силовики Екатеринбурга продолжают поиск парня, который с ножом напал на троих студентов УрГЮУ. Инцидент произошел в ночь на 16 сентября у развлекательного центра «Водолей». В тот вечер там проходила тематическая вечеринка, приуроченная к 100-летию УрГЮУ, но кроме студентов «юрки» там была молодежь из других вузов.

- Там была вечеринка для лиц азиатской внешности, у русских тусовка будет в эти выходные, - пояснила «КП-Екатеринбург» студентка УрГЮУ. Знакомые сказали, что конфликт возник на почве расовой ненависти, а спиртное лишь усугубило ситуацию.

Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения развлекательного центра

Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения развлекательного центра

В какой-то момент трое парней из института прокуратуры повздорили, предположительно, с заочником из Горного. После фразы «пойдем выйдем» разговор продолжился на улице.

Численное превосходство студентов УрГЮУ оказалось бесполезным, когда их оппонент достал из кармана нож. Всего за несколько секунд он успел смертельно ранить первокурсника и нанести пару-тройку ударов его друзьям.

Итог - один труп, еще двое в больнице.

- Родители парня приехали и забрали тело, чтобы похоронить на его малой родине, - рассказывает директор Института государственного и международного права вуза Данил Сергеев. Один из пострадавших учится на третьем курсе, недавно он был прооперирован. Все студенты характеризуются положительно.

Изначально расследование убийства поручили следственному отделу по Железнодорожному району Екатеринбурга, но позже уголовное дело передали в областное управление. Теперь расследованием убийства занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Многие студенты УрГЮУ даже не знают, что одного из учащихся зарезали в прошлые выходные Фото: Олег Галимов

Многие студенты УрГЮУ даже не знают, что одного из учащихся зарезали в прошлые выходныеФото: Олег Галимов

Одна из студенток Горного университета сообщила, что силовики ищут студента именно этого вуза.

- Уже многие в курсе произошедшего, - делится студентка. - Говорят, что это был заочник Якутии, наверное, на сессию приехал. Как по мне, ничего особенного – напились и стали быковать.

В первый же учебный день после трагедии в Юридическом университете студентам дали установку не рассказывать посторонним об инциденте и ни в коем случае не называть имена потерпевших.

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